還別停利！他分析1徵兆會「砍在阿呆谷」 曝減碼與否時機點

台股20日開低走低，盤中最低一度來到17121.59點，大盤指數終場收17184.91點，下跌89.65點，跌幅0.51%。然而有投資人認為，現在還不是賣出的時機，否則很可能「砍在阿呆谷」，他指出，「長榮航最少45才停利，漢翔一定70以上，華航則是27沒跌下去就有上攻機會」。

一名網友在PTT發文表示，買股不要只想著「小賺便當錢」，否則就會照著思想行動，導致在現在這個時機點停利，他指出，6/20有很多支股票看似下跌，但其實都撐在某個價位不動，很明顯若是賣出，就會「砍在阿呆谷」，6/21才是決定是否減碼的一天。

該網友表示，以他手中持股來說，長榮航至少要45才會停利，漢翔則是70以上，「這種突破新高的股票就不要預設高點在哪裡」，而華航過去的高點為31.95，以現在的情況，喊31也不過份，只以澳華航支撐在27沒跌下去，就有上攻機會。

其他網友則留言「沒錯，長榮45、華航30都是至少」、「今天進場長榮航五張」、「乾脆繼續撿到明年過年好了」、「明天進場攻漲停」、「明天灌破」、「看法一樣，華航碰30，長榮航至少44元，有機會來到50」、「確實，這的位置就出場太早了」。

還有人留言「有嗎？感覺華航上不了三十」、「長榮確實有可能上200元」、「長榮沒到200不賣」、「對你說的對，還有支撐，但是就是明天直接跌破，然後一路向下」、「反正會跌下去，先獲利了結再入場也無妨」、「如果大盤往上漲，你是對的，但如果大盤是跌就不一定」、「沒空軍進來漲不太動，先跑一點ok啦」。