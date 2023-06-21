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謝金河一開口台股就跌？鄉民狂洗2字崩潰喊：別再說了

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照

台股20日開低走低，盤中最低一度來到17121.59點，大盤指數終場收17184.91點，下跌89.65點，跌幅0.51%，成交量3112.26億元，三大法人賣超117.43億元。PTT網友挖出財訊傳媒董事長謝金河表示「外資買超已達台股史上第二」的言論，直呼「外資看到直接嚇到吃手手跑光了」。

謝金河表示，在全球AI浪潮下，台灣成為最大受益者，今年外資大力加碼台股，外資買超台股創下歷史第二高的紀錄。PTT網友表示，今日台股下跌，恐怕是因為外資看到謝金河的言論才「嚇到吃手手」，打趣表示「老謝某方面真的是很穩」。

許多網友狂洗「丸子」，意指盤勢「完了」，有人留言「看完這篇，空軍振奮、多軍潰逃」、「完了跑光了」、「Ok全部清空」、「拜託你閉嘴」、「這2天都在出貨」、「快逃呀！反指標」、「我要清倉了」。

還有人留言「外資好像開始轉空了耶」、「真的要要端午變盤了」、「派對結束嘍」、「進進出出進來就就是為了出去」、「老謝加持，這次穩了！」、「你不要再說了.jpg」、「難怪，又是你，馬後炮風向牆頭謝」、「他怎麼一說話台股就跌啊」、「玄學金河大師」。

台股 外資 PTT 謝金河

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