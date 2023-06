目標股價真到得了？ 第一分析師直言：太厚重、太細節的股票研究報告，通通不用看！

目標股價真的會到嗎?

講到股票分析,很多人都會參照分析師提供的量化數據,例如:季度獲利預測、目標股價等數字,來決定是否持有股票;然而,這些量化分析數字,真的準確嗎?

分析師提供的目標股價真的會到嗎?如果時間和數字不準確,我該怎麼辦?第一分析師告訴你,其實研究報告無須看那麼仔細,投資人有更該注意的投資原則!

寫一百多頁的大報告

本人科班出身,在外國投資銀行工作十多年,所受的訓練是要把研究做細,做翔實,做徹底。可是我本性難移。在做證券分析師的那十多年裡,我時常因為要寫一百多頁的大報告而備感壓力,因為只有這樣的大報告才被同事、上司和基金經理當回事。

每當看到同事或者競爭者拿著那厚厚的大報告去做首發說明會,我就在心裡對自己發誓:我一定要寫一本更厚的大報告。

可是我一直做不到。那十幾年,我寫得最厚的報告就只有三十多頁,而且還要多謝那些大大的圖表和後面幾頁紙的免責聲明幫忙湊數。後來資格老了,我連裝也不想裝了。

今天我第一次坦白,我從來都看不上那些厚厚的報告,讀者也沒時間看那些報告。而且,我認為它們很不環保。當然,這大有酸葡萄的嫌疑。當我看到飛機場的書店裡充滿了又厚又大的著作,擺在書架上,我就發誓我永遠只寫又輕又小的書。今天,擺在你面前的書反映出的就是我本來的面目。

連金流預測都沒把握

我見過證券分析師把 DCF(現金流折現)分析做到三十年之後,我很佩服,但不敢學習。我連今明兩年的現金流預測都沒有把握,何況三十年以後的事。聽說巴菲特的部下也做幾十年的 DCF 分析和預測,不知是真是假。不過我想凡人是不需要這麼幹的。

(本文出自《中國最敢講真話的股市人》) 這二十多年,西方證券分析業基本上被數學家們所接管,花俏的公式和定義特別多,否則怎麼叫標新立異呢?可是,美國的長期資本管理公司(LTCM)在 1998 年的倒臺,足以證明數量化分析不能擔保你長盛不衰。

這家公司由幾位諾貝爾經濟學獎的得主創辦,聘請了大量數學和金融學的天才。 2008 年全球經濟危機的爆發也多少得益於這些數學天才的幫助。他們把衍生工具做到了「爐火純青」的地步,足以把全球銀行體系毀滅幾次有餘。

投資報告50多頁很嚴重

愛因斯坦說過一句俏皮話:「 Everything should be made as simple as possible, but not simpler.」意思是,凡事應該求簡,只要別簡單過分就行。你想,當一檔股票的投資分析需要五十多頁的報告(甚至一百多頁的報告)才能解釋清楚時,那問題不是很嚴重了嗎?

鼎輝投資公司的焦震在投資方面成績卓越。他曾跟我說過這樣一件事,他不願意聽下屬或者投資銀行分析師跟他講牛奶或者汽車的生產技術及科技上的變化。他說,他反正一輩子也弄不明白,所以乾脆試也不試。

