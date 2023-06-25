證券分析業開山鼻祖 巴菲特老師班傑明：不再鼓勵大家研究股票

柏格說，基金行業的從業人員絕大多數很敬業，智商高，也很誠實，但做為一個整體，他們不創造社會價值，也不為基民們創造價值。柏格自己做了大量研究，也引用了大量權威機構和人士的研究。

只有約4%的基金跑贏大盤

比如，他引用了耶魯大學基金會首席投資官大衛．史雲生（ David Swensen）的研究：在多如螞蟻的基金中，過去二十年中只有約4%的基金扣除稅收和費用之後能夠跑贏大盤，而且平均起來也只是比大盤的報酬率多了0.6%而已；而96%的基金跑輸大盤，而且輸得很慘：平均每年跑輸4.8%。

大家都知道基金經理和券商有發財的，可是發財的基民卻很少聽說過，柏格如是說。我突然想起一個例子，挖黃金的人不見得賺錢，但生產和銷售鏟子及鐵鍬的人可以大賺其錢。

跑贏大盤好比中六合彩

最近二十年在美國還有一個很興旺的行業，就是投資顧問行業，投資顧問們幫基民們選擇投資哪種基金，何時投入，何時退出，煞有介事。當然，這些人不是做義務勞動的，基金的買入和賣出也不是沒有費用的。具有諷刺意味的是，在過去二十年內，投資顧問們推薦的基金報酬率，嚴重跑輸基民們隨心所欲所選的基金報酬率。

過去二十年裡，千千萬萬的基金中，只有美盛集團（Legg Mason）米勒先生（Bill Miller）的基金，連續十五年跑贏標準普爾500指數，但跑贏的幅度也不大，後來他的名氣大了，基金的新錢也多了，他卻越來越難跑贏了。最近兩年，他嚴重跑輸大盤。米勒先生能因為跑贏大盤而成為傑出英雄，這一現象本身就說明跑贏大盤就好比中六合彩一樣困難。

巴菲特老師也懷疑股市

巴菲特的老師班傑明．葛拉漢（ Benjamin Graham）是現代證券分析行業的開山鼻祖。他到晚年（1976年）才開始對證券分析的作用產生極大的懷疑。

（本文出自《中國最敢講真話的股市人》） 他對記者們說：「我不再鼓勵大家研究股票。四十年前（即1930年代），到處是便宜股票，因此，證券分析讓人們大獲其利。可今天，每檔股票都被大量內行的人反覆研究過，不再值得費人力物力去研究。」啊哈！如果他今天還健在，不知他會對當今的證券分析行業（以及投資行業）做何評價。柏格引用這個故事不是說投資股市不能賺錢，而是說股民必然跑輸大盤。

柏格說，基民們不要試圖挑選好的基金，它們都是一回事。過去三年表現好，不代表未來三年表現也同樣好。表現好壞只能事後才知道。與其說基金經理水準高，不如說他運氣好，但是沒有人能夠總是碰上好運氣。

哈佛大學基金管理公司的前總裁傑克．梅爾（Jack Meyer）在業內成績傲人。他在 2004 年對美國《商業週刊》記者說：「整個投資行業就是一個大騙局。大多數人以為他們能找到高水準的基金經理來為他們理財，而我認為85%∼90%的基金經理是跑輸大盤的。扣除費用之後，他們是摧毀基民財富的。」

指數基金比對沖基金佳

柏格給普羅大眾的建議是買指數基金，永不出售，讓企業的中長期成長帶給你資本增值和分紅。試圖選擇一個最佳切入點是蠢人玩的遊戲。柏格列舉了大量的資料說明，從中長期來看，指數基金費用極低，讓基民睡得踏實，而且回報不菲，超過絕大多數管理積極的共同基金或對沖基金。

柏格在兩本書裡反覆強調複合成長的巨大威力。1,000元投資如果每年回報6%，十年之後便是1,791元，二十年之後便是3,207元。他還特別強調簡單的東西往往比複雜的東西好得多。

在歐美，這十年來指數基金開始受到歡迎。不僅是散戶，而且很多退休基金公司、工商企業以及大學的基金也開始把一部分投資放到指數基金。柏格建議大家投資於涵蓋範圍最廣的指數基金，而且不要追逐帶任何概念的指數基金，因為當一個概念開始走紅的時候，往往也是價格偏高的時候，基民的進入正好中了埋伏。總之，股民和基民們永遠不要覺得自己比別人更聰明。

柏格在1975年創辦了世界上第一個指數基金──先鋒基金，現在其個人財富在美國財富榜位列百名之內。他的書不是為了稿費而寫，所以特別值得一讀。他幾十年前就已功成名就。我很欣賞他書中的智慧。他的兩本書文筆流暢優美，沒有幾個我不認識的字，於是我決定把它們當成我的英文課本典範。他個人有網站，只要你在搜尋引擎上輸入他的名字，網路就會把你帶到他的網站，那裡有樸素的智慧。柏格書中講的全部是美國的情況，如果在國內也有類似的情況，那純屬巧合，請讀者不要大開國罵。

（本文出自《中國最敢講真話的股市人》作者：張化橋）