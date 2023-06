最敢講真話分析師直白剖析投資人悲哀：一個「吃人的數字」害死散戶

人們都知道,十個散戶有九個都賠錢,但幾乎每個散戶都深信自己一定能賺到錢,甚至能超越大盤。為什麼散戶總是賠錢?改買基金或請人代操會比較好嗎?真的有機會能超越大盤嗎?最敢說真話的分析師,直白剖析散戶的賠錢病灶,並且指出一條真正安全的投資之路。

我最近讀了美國先鋒 500 指數基金( Vanguard 500 Index Fund)的創始人約翰.柏格( John Bogle)的兩本書,一本是他 2007 年寫的《約翰柏格投資常識》( The Little Book of Common Sense Investing),另一本是他 2008年寫的《夠了》( Enough)。這兩本書的共同主題十分鮮明,我把它記錄在此,以警告我自己,也與讀者分享。

先說股民的悲哀。柏格說,你們瞎折騰個什麼呢?每天忙忙碌碌,買賣頻繁,只是幫了券商的忙,肥了稅務局。可是做為一個群體,股民的回報只是等於大盤的回報而已。這還沒有扣除股民在瞎折騰過程中的費用。這些費用包括,研究成本、交易佣金和稅收。從中長期來看,大盤的報酬在扣除貨幣貶值因素之後,無非也就是4%∼6%,因此,大家千萬不要小看費用的比重。扣除費用,股民做為一個群體,必然跑輸大盤。這是一個數學上無法挑戰的定理或者不等式。

在歐美一百多年的股市歷史上,不少智者也總結出這個定理,可是股民們還是樂此不疲。為什麼呢?為什麼一百次股災也不足以教會股民呢?原因很簡單,大多數股民根本沒有理解這個淺顯的道理。也有不少人明白這個道理,但過於自信和貪心。

他們認為,雖然股民做為一個群體只能跑輸大盤,但自己有優越的智商、選股能力和心理素質,因此,必然能跑贏大盤。我記得幾年前某機構在美國做過一個樣本很大的問卷調查,結果很有趣:19%的人確信自己屬於美國收入最高的1%的群體。

我們經常聽到張三、李四炒股賺錢的例子,可是當他們虧錢的時候,他們一般是輕描淡寫或者諱莫如深的。從中長期來看,持續炒股而成功的人是極少見的,其機率就像中六合彩一樣低。

有人可能辯解說:「我過去三、五年的投資回報真的很高。」可是柏格提醒我們,你真的跑贏大盤了嗎?特別是,把瞎折騰的費用扣除之後,你還能跑贏大盤嗎?最後一點,過去的三、五年不能代表未來的三、五年,統計學上的「均值回歸」( Reversion to the Mean)讓你不敢得意。

近幾十年來,越來越多的歐美股民明白了自己的瞎折騰從中長期來看有多麼愚蠢,於是共同基金行業越來越興旺,共同基金占股市的交易和持股比重也越來越大。但是柏格認為,基民(基金持有人)與散戶相比,幾乎同樣愚蠢。

基金行業做為一個整體,當然也只能跑輸大盤。做為一個整體,它們本身就是大盤,怎能跑贏自己呢?除去買賣基金的費用,以及基金本身的各種費用,這個行業當然也只能跑輸大盤。在全球經濟成長放緩、企業報酬率下降的當今世界,每年1%或者2%的費用率,簡直是一個吃人的數字。柏格說,不管基民們是賺還是賠,費用可不變的,這不是很可笑嗎?

