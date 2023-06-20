最敢講真話分析師直白剖析投資人悲哀：一個「吃人的數字」害死散戶

人們都知道，十個散戶有九個都賠錢，但幾乎每個散戶都深信自己一定能賺到錢，甚至能超越大盤。為什麼散戶總是賠錢？改買基金或請人代操會比較好嗎？真的有機會能超越大盤嗎？最敢說真話的分析師，直白剖析散戶的賠錢病灶，並且指出一條真正安全的投資之路。

我最近讀了美國先鋒 500 指數基金（ Vanguard 500 Index Fund）的創始人約翰．柏格（ John Bogle）的兩本書，一本是他 2007 年寫的《約翰柏格投資常識》（ The Little Book of Common Sense Investing），另一本是他 2008年寫的《夠了》（ Enough）。這兩本書的共同主題十分鮮明，我把它記錄在此，以警告我自己，也與讀者分享。

先說股民的悲哀。柏格說，你們瞎折騰個什麼呢？每天忙忙碌碌，買賣頻繁，只是幫了券商的忙，肥了稅務局。可是做為一個群體，股民的回報只是等於大盤的回報而已。這還沒有扣除股民在瞎折騰過程中的費用。這些費用包括，研究成本、交易佣金和稅收。從中長期來看，大盤的報酬在扣除貨幣貶值因素之後，無非也就是4%∼6%，因此，大家千萬不要小看費用的比重。扣除費用，股民做為一個群體，必然跑輸大盤。這是一個數學上無法挑戰的定理或者不等式。

（本文出自《中國最敢講真話的股市人》） 在歐美一百多年的股市歷史上，不少智者也總結出這個定理，可是股民們還是樂此不疲。為什麼呢？為什麼一百次股災也不足以教會股民呢？原因很簡單，大多數股民根本沒有理解這個淺顯的道理。也有不少人明白這個道理，但過於自信和貪心。

他們認為，雖然股民做為一個群體只能跑輸大盤，但自己有優越的智商、選股能力和心理素質，因此，必然能跑贏大盤。我記得幾年前某機構在美國做過一個樣本很大的問卷調查，結果很有趣：19%的人確信自己屬於美國收入最高的1%的群體。

我們經常聽到張三、李四炒股賺錢的例子，可是當他們虧錢的時候，他們一般是輕描淡寫或者諱莫如深的。從中長期來看，持續炒股而成功的人是極少見的，其機率就像中六合彩一樣低。

有人可能辯解說：「我過去三、五年的投資回報真的很高。」可是柏格提醒我們，你真的跑贏大盤了嗎？特別是，把瞎折騰的費用扣除之後，你還能跑贏大盤嗎？最後一點，過去的三、五年不能代表未來的三、五年，統計學上的「均值回歸」（ Reversion to the Mean）讓你不敢得意。

近幾十年來，越來越多的歐美股民明白了自己的瞎折騰從中長期來看有多麼愚蠢，於是共同基金行業越來越興旺，共同基金占股市的交易和持股比重也越來越大。但是柏格認為，基民（基金持有人）與散戶相比，幾乎同樣愚蠢。

基金行業做為一個整體，當然也只能跑輸大盤。做為一個整體，它們本身就是大盤，怎能跑贏自己呢？除去買賣基金的費用，以及基金本身的各種費用，這個行業當然也只能跑輸大盤。在全球經濟成長放緩、企業報酬率下降的當今世界，每年1%或者2%的費用率，簡直是一個吃人的數字。柏格說，不管基民們是賺還是賠，費用可不變的，這不是很可笑嗎？

（本文出自《中國最敢講真話的股市人》作者：張化橋）