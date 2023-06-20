起漲還起跌？他見陸央行降息準備賣出 網勸阻：1情況可能噴爛

上周美國與台灣央行均作出緩升息決定，專家認為，升息雖然告一段落，但下半年不易見到降息，最快要到明年上半年。投資人好奇，是不是等到降息就該賣出手中持股，但其他人解釋，要看什麼情況下降息再決定投資方式，也有人認為，降息股市反而會上漲「噴爛」。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周將在國會提出貨幣政策半年報，預料將維持上周的鷹派基調，暗示接著還會升息好幾次。一名網友在PTT發文表示，在網上看到許多人主張「降息就是要賣出的時候」，那麼中國6/13央行降息是否也等於應該賣出，「是起跌點？還是起漲點？」

其他網友則留言「大家都以為降息才要賣，說不定炸彈提前引爆」、「要Fed降息才明顯，大陸狀況是有錢人不投資，起碼今年大陸景氣還是不好，大陸央行降不降息不重要」、「降息是埋點，埋起來的埋」、「降息表示FED放水到市場，真的不要賣」。

還有人留言「要看什麼情況下降息，一堆傻逼說降息就是崩，軟著陸跟卵著陸下降息還是有差別的」、「降息就是噴爛啊，這次降息大盤起碼噴個30%」、「降就降跌就跌啊，歐印仔整天恐慌」、「降息有兩種，一種是軟著陸，一種是墜機」、「仔細想想降息的原因就知道了」。