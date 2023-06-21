台股上漲卻沒人全職操盤 他分析3原因：很多人沒上車

近期台股表現亮眼，但有網友注意到，這波似乎不流行當全職操盤手。鄉民分析三大原因，包括上漲的太突然、只有特定股票上漲、多數人依然賠錢。有人坦言，「很多人覺得是反彈，所有都沒上車啊」。

一名網友在PTT詢問「這波上漲怎麼不流行當全職操盤手了？」另一名網友分析三大原因，第一，上漲的太突然，多數人來不及上車，從今年5到6月短短一個月上漲1500點，去年12月低點到今年5月共6個月才漲了1500到2000點。

第二，只有特定股票上漲，如MAGA、NVDA、AMD、TSLA，但多數人沒有買進這類股票，多數持有這類大型權值股票的都是華爾街退休基金、存股族等，他們也不會輕易賣出。

第三，承上題，因為只有特定股票上漲，多數人的持股並未上漲，也依然是賠錢狀態，該網友表示，「去年TSLA、NVDA大跌70到80%，只剩三分之一到四分之一的股價，很多人長期持有這幾支公司或FNGU、QQQ、TQQQ的人，目前都還是賠錢的。

其他網友則留言「感謝AI，感謝老黃，賜我吃穿」、「主要漲權值，全職偏愛中小型，全職這波大概也沒賺到多少」、「三個論點都認同」、「少年股神套在長榮，身邊就有一個」、「這波大盤雖然萬七了，不過之前的很多電子熱門股都還距離高點有一大段距離」、「很多人還套在航海跟台積電吧，總是有人的台積電買在688」、「我今年只買賣東哥跟材料，確實跟AI完全沒關係」。

還有人留言「我NVDA轉正，但TSLA還是負的」、「慘戶的錢都被航運套住了啦，韭菜還要一段時間才會漲回來，2021那波連年輕人的錢都逼出來，航運那個成交量嚇死人」、「有多少股票賣在688，就有多少股票買在688」、「我去年50萬帳戶直接歸零，現在差不多賺20萬回來而已」。