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航空股漲不停！網曝「最狂巧合」複製海運股走勢：大谷翔平概念股

聯合新聞網／ 綜合報導
全球邊境解封後，航空客運的需求直線攀升，相關股票紛紛上漲。（本報系資料庫）
全球邊境解封後，航空客運的需求直線攀升，相關股票紛紛上漲。（本報系資料庫）

近期受到疫後報復性出國旅遊風潮影響，觀光股及航空股仍是19日盤面上的多頭指標，航空股華航（2610）、長榮航放量上漲，飯店股夏都也續飆歷史天價，一開盤就跳空漲停鎖死，寒舍、富野、燦星旅、老爺知、雲品等也上漲停。PTT網友分析，海運、航運股票漲跌竟然與棒球選手大谷翔平有關，笑稱是「大谷翔平概念股」。

華航、長榮航19日持續放量上漲，華航早盤以27.95元開出，一度拉升至28.5元，盤中漲幅逾2%，成交量超過16.33萬張，僅次於群創，居個股成交量亞軍；長榮航以40.55元開出後一度拉升至41.6元，盤中漲幅逾2%，成交量也爆出逾10萬張。

PTT網友以「2610華航大谷翔平炸裂多」為題發文，他分析，兩年前海運股票上漲時，差不多是六月初，跟兩年前大谷翔平「狂轟亂炸」是差不多的時間。而近期大谷翔平又登頂大聯盟全壘打，航空股複製當年海運股的走勢。

該網友表示，暑假將至，機票價格越來越高，但他身邊的同事寧願買商務艙，也一定要飛去日本玩，雖然航空股的股價不一定會衝到三位數，但漲勢可期。

其他網友紛紛留言「這玄學吧」、「反正我信了」、「打者翔平又要一棒擊沉空軍了嗎」、「大谷翔平概念股」、「這分析有點可怕」、「你會懷念2字頭的華航」、「30關卡能不能過？不知道」、「三字頭咧，你先擔心能不能過30吧」、「兩年前明明講長榮，亂扯」、「早上登機的要跳了」、「開始大谷文了，每天轟每天噴」。

還有人留言「大谷玄學總之我信了」、「航運明明就有高eps撐的，現在航空比較像宏達電吧」、「很有道理耶」、「靠你了大谷」、「感謝大谷賞飯吃，好爽」、「我以為走到棒球版」、「大谷那世界冠軍那天直接噴到500」、「大谷23轟出爐，今天續漲」。

大谷翔平 長榮 華航 PTT 機票

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