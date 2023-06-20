端午節「台股變盤說」被噓爆！鄉民看漲：旺到2024上萬八

台股19日開低小幅拉回，盤中最低一度來到17210.87點，大盤指數終場收17274.56點，下跌14.35點，跌幅0.08%。根據近年15年資料顯示，台股在端午節前五天上漲機率近7成，但節後下跌機率會越來越高。PTT網友建議「炒短線的先賣股，長期持有就不必進進出出」，但有人認為「台股會一路旺到2024，準備上萬八」。

PTT網友發文分享新聞指出，根據近年15年資料顯示，台股在端午節前五天上漲機率近7成，但節後下跌機率會越來越高。

該網友表示，若是依照大數據來看，短線投資者可以先在端午節前準備賣股，等到端午節後再買回，至於長期投資者則不必進進出出，建議繼續抱著手中持股。

不少網友不認同變盤的說法，紛紛留言「可以問一下專家到底哪一個節日不會變盤」、「每天都變盤，周末變盤」、「上次誰說過年變盤的」、「又要看歷史數據，無稽之談」、「過年變盤那波沒吃到的還在捶心肝」、「端午變完中秋再變一波」、「中秋完還有雙十節」、「變盤？還活在1988年喔」、「每次連假都有這種奇怪的說法，幾萬張的大股東都不怕，一堆莫名其妙的散戶一個連假都抱不住」。

許多網友看好台股還會持續成長，有人留言「豈止中秋，一路旺到2024吧」、「這次不一樣，噴爛衝啊」、「萬八訊號來了」、「準備上萬八」、「看來可以歐印了」、「莫非定律，大家都認為會變盤，就是會再嘎上去」。不過也有人留言「8zz要買0050了，端午變盤看來蠻有可能的」、「漲多就是最大的利空」。