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股市過熱「All out」最佳時機？他預測卻被噴爆：遲早創新高

聯合新聞網／ 綜合報導
台股15日開高走高，大盤指數終場收17334.98點，上漲96.84點，漲幅0.56%，成交量3775.6億元，三大法人買超131.51億元。圖／聯合報系資料照片
台股15日開高走高，大盤指數終場收17334.98點，上漲96.84點，漲幅0.56%，成交量3775.6億元，三大法人買超131.51億元。圖／聯合報系資料照片

AI熱潮已掀起旋風一段時間，台股近期表現亮眼，15日開高走高，大盤指數終場收17334.98點，上漲96.84點，漲幅0.56%。然而投資人擔心股市過熱，反而認為現在是「All out的最佳時間點」，預估下周股市就會開始回調。不過此番預測卻被酸爆，有網友認為，台股創下史上新高是遲早的事。

AI熱潮已掀起旋風一段時間，惟此波熱潮卻未見任何降溫跡象，反倒持續升溫，AI相關技術蓬勃發展，除了大大改變人類生活外，近期這波熱潮更是顯著延燒至股市當中，AI相關類股今年以來表現非常強勢，而近日投資人再度集中火力將資金不斷進駐，期待掌握AI未來爆炸性成長。

一名網友在PTT發文表示，台股已經全面上漲數日，股市明顯過熱，他認為，對比近年產能來看漲幅過高，加上美國資金已差不多用罄，恐怕要開始賣股換錢，可能進一步導致美股領跌國際股市，預計下周股市就會開始回調，現在是平倉全出、等拉回再補倉的最佳時機。

其他網友卻留言「太早啦，你去參加喜宴只吃兩道菜就想走？」、「你真的不懂市場耶，短線回檔就是小修正，市場就是長多」、「這麼會判斷，你股市賺幾億了？」、「目前美國死老百姓的儲蓄率比2019還高欸，你確定？」、「人家說大盤kd值大於90就要跑，然後我就哭了」、「怎麼不說一堆電子垃圾都創史高了，台股史高早晚的事」、「問就是還會創高，2萬點都還沒到」。

也有人留言「18600我就要出場看戲了」、「身邊的人都高割了，連存股的都在割了」、「早已空手等崩盤」、「前幾天100%，現在7成(3成ETF)股票、3成現金，會怕」、「大戶都出在半山腰了，現在出贏他們一大段」、「我還有69.51%，慢慢操作」、「空頭大屠殺，這只是剛開始」。

台股 PTT

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