股市漲漲漲…該停利了嗎？ 投資達人曝「三方法」：這事我會持續做

【撰文・Ealan指數價值投資筆記】

「全球指數在高檔，要不要停利？」

以上這個主題，是目前多數投資人面臨的問題，漲太多想停利，跌太多又想停損。或者漲太多想追漲，而跌太深卻不敢加碼！

我的做法是不管全球指數怎麼漲，我都會持續定期定額買進，因為我相信全球經濟只會越來越成長，長期做多一定沒有錯。

當股市高漲時，認為長線基期過高，我會適當停利，但我不會全數停利，最少會保持一定基本盤，低於這個基本盤，不管怎麼暴漲，我都不會全部賣出。

再來第二步：指數漲過高，我會適當停利，然後轉去比較沒有漲到的指數上。

第三步：做到資金配置，每年投資部位一年會比一年高。這樣能夠控制，樂觀時賣光所有資產，悲觀則卻又不敢買的心理障礙裡面！第一年規劃投入多少，就必須遵守投入規劃金額的6.5成以上，不管市場悲觀與樂觀，就一定要保持這樣的策略。

目前全球股市飆漲，但是債券/REITs部分卻沒有漲到，我個人就會傾向移動到這些標的上。

蓋房子是一磚一瓦慢慢蓋起來，而非一步登天！投資依然如此，小錢長期滾入正確標的物上，長期下來一樣能累積複利的力量。

作者：Ealan指數價值投資筆記

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：「全球指數在高檔，要不要停利？」