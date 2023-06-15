快訊

圖表／3年半僅使用18次…美警的標配 為何電擊槍來台被打入冷宮？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

股市漲漲漲…該停利了嗎？ 投資達人曝「三方法」：這事我會持續做

聯合新聞網／ 方格子
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

【撰文・Ealan指數價值投資筆記】

「全球指數在高檔，要不要停利？」

以上這個主題，是目前多數投資人面臨的問題，漲太多想停利，跌太多又想停損。或者漲太多想追漲，而跌太深卻不敢加碼！

我的做法是不管全球指數怎麼漲，我都會持續定期定額買進，因為我相信全球經濟只會越來越成長，長期做多一定沒有錯

當股市高漲時，認為長線基期過高，我會適當停利，但我不會全數停利，最少會保持一定基本盤，低於這個基本盤，不管怎麼暴漲，我都不會全部賣出。

再來第二步：指數漲過高，我會適當停利，然後轉去比較沒有漲到的指數上

第三步：做到資金配置，每年投資部位一年會比一年高。這樣能夠控制，樂觀時賣光所有資產，悲觀則卻又不敢買的心理障礙裡面！第一年規劃投入多少，就必須遵守投入規劃金額的6.5成以上，不管市場悲觀與樂觀，就一定要保持這樣的策略。

目前全球股市飆漲，但是債券/REITs部分卻沒有漲到，我個人就會傾向移動到這些標的上。

蓋房子是一磚一瓦慢慢蓋起來，而非一步登天！投資依然如此，小錢長期滾入正確標的物上，長期下來一樣能累積複利的力量。

作者：Ealan指數價值投資筆記

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：「全球指數在高檔，要不要停利？」

指數 投資人 定期定額

延伸閱讀

比起名車有錢人更愛二手Toyota、Honda！ 他：富人做事不是為了給別人看

存ETF小賺就想賣！網搖頭曝「正確做法」：玩價差不如買個股

鴻海（2317）將除息還可投資嗎？ 專家：四年前進場多賺傻瓜不要的15％價差

存0056每月4萬股息為何要睡公園？專家：但回到20歲我一定選0050

相關新聞

股市漲漲漲…該停利了嗎？ 投資達人曝「三方法」：這事我會持續做

當股市高漲時，認為長線基期過高，我會適當停利，但我不會全數停利，最少會保持一定基本盤，低於這個基本盤，不管怎麼暴漲，我都不會全部賣出。

存光寶科獲利70%要不要賣？ 網友：令人羨慕的煩惱

光寶科（2301）飆天價，今年來漲幅61.44%，有網友在PTT看板Stock上表示，「定時定額存光寶科，目前約獲利70...

5種股市韭菜心態曝光！ 專家「缺乏風險意識」：開槓桿就已經輸在起點

我們經常看到不少「股市韭菜」，整天在股市中忙著進進出出，績效反而不如抱緊緊的好。俗話說：「憑運氣贏來的，靠實力輸回去！」

中國該抄底還是被抄家！2023年第一季GDP年增4.5％準備起漲？

到底中國產業對未來展望又是如何看待？直接觀察PMI指數就對了，最新公布的四月PMI同樣不樂觀，財新製造業採購經理人指數為49.5，另外官方製造業採購經理人指數則為49.2...

存股新手要「先集中再分散」…多少張後再考慮其他檔？ 專家：比較殖利率

小車曾說存股新手要「先集中再分散，才有成就感」，最近有粉絲朋友問我要先集中到什麼程度，再分散至第二檔呢？

存股族「借券」2大好處！網讚套牢時必借 苦主卻嘆：1年只賺幾百

投資股票難免遇到虧損，有時甚至會不幸被「套牢」，財經專家阿格力建議，遇到套牢時可以考慮「借券」，以降低持股成本並增加收入。有存股族認為，借券不只可以領原本股息，還可獲得出借收入，相當划算。但也有投資人抱怨，曾經出借一整年只賺了幾百元的利息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦