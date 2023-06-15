該空了吧…選台積電、長榮航哪個穩？網笑「空軍韭菜」：會口袋空空

台股14日震盪尾盤收紅，盤中最高一度來到17259.23點，大盤指數終場收17238.14點，上漲21.54點，漲幅0.12%。權王台積電（2330）拉回休息，下跌3元，終場收590元，跌幅0.5%。投資人認為，做空台積電與長榮航空2標的勝率高，卻被其他人狠酸「韭菜」。

有網友在PTT詢問「台積電600空跟長榮航40空哪個穩？」台積電14日小幅下跌，他直呼「沒有每天在過年的啦，AI終究只佔台積電營收一小部分，暑假旺季結束，長榮航終究要迎來淡季」。

該網友表示，許多人在台積電股價600元以上才買進，導致「冤魂太多太重拉不動」，而長榮航空則是「40以上飛太高」，導致大家搶著停利，兩者原因讓他認為「這兩個空下去勝率應該滿高的，選哪個比較穩呢？」

其他網友留言「空這兩個都準備口袋空空」、「兩個都沒到你目標價，先做多不好嗎」、「都不會贏」、「這兩個我都不敢，不空強勢股」、「台積有 550，我還不買爆」、「勝率都不會贏，不如找好股做多，股票這麼多，硬要空沒道理」、「為什麼執著於放空」、「做空會有一種自命不凡的感覺？覺得自己是先知？」

還有人留言「笑你沒膽空」、「空飛機，小心帶你到外太空，現在會炒暑假旺季，至少會炒到Q3」、「都很穩兩個一起空賺更多」、「標準韭菜問題」、「哪個是炒話題的空哪個，沒基本面支持」、「太多拉不動真的是很好笑的言論」、「每天短線變化都可以有不同的心境，短線空軍仔」。