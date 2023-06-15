快訊

啦啦隊女神也受辱！短今遭許傑輝摸胸得逞：妳胸部好像豆腐

整理包／1張圖看懂3大生活圈通勤月票 8大QA一次查

畢冊被消失？家有亞斯伯格症孩子 如何幫助他們找到天賦與舞台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

該空了吧…選台積電、長榮航哪個穩？網笑「空軍韭菜」：會口袋空空

聯合新聞網／ 綜合報導
權王台積電（2330）14日拉回休息，下跌3元，終場收590元，跌幅0.5%。路透
權王台積電（2330）14日拉回休息，下跌3元，終場收590元，跌幅0.5%。路透

台股14日震盪尾盤收紅，盤中最高一度來到17259.23點，大盤指數終場收17238.14點，上漲21.54點，漲幅0.12%。權王台積電（2330）拉回休息，下跌3元，終場收590元，跌幅0.5%。投資人認為，做空台積電與長榮航空2標的勝率高，卻被其他人狠酸「韭菜」。

有網友PTT詢問「台積電600空跟長榮航40空哪個穩？」台積電14日小幅下跌，他直呼「沒有每天在過年的啦，AI終究只佔台積電營收一小部分，暑假旺季結束，長榮航終究要迎來淡季」。

該網友表示，許多人在台積電股價600元以上才買進，導致「冤魂太多太重拉不動」，而長榮航空則是「40以上飛太高」，導致大家搶著停利，兩者原因讓他認為「這兩個空下去勝率應該滿高的，選哪個比較穩呢？」

其他網友留言「空這兩個都準備口袋空空」、「兩個都沒到你目標價，先做多不好嗎」、「都不會贏」、「這兩個我都不敢，不空強勢股」、「台積有 550，我還不買爆」、「勝率都不會贏，不如找好股做多，股票這麼多，硬要空沒道理」、「為什麼執著於放空」、「做空會有一種自命不凡的感覺？覺得自己是先知？」

還有人留言「笑你沒膽空」、「空飛機，小心帶你到外太空，現在會炒暑假旺季，至少會炒到Q3」、「都很穩兩個一起空賺更多」、「標準韭菜問題」、「哪個是炒話題的空哪個，沒基本面支持」、「太多拉不動真的是很好笑的言論」、「每天短線變化都可以有不同的心境，短線空軍仔」。

台積電 長榮 韭菜 台股 空軍 PTT

延伸閱讀

勞保除退休金外還有「這些權益」！ 三張圖看懂：新制最多能領到四筆錢

存0056每月4萬股息為何要睡公園？專家：但回到20歲我一定選0050

鴻海（2317）將除息還可投資嗎？ 專家：四年前進場多賺傻瓜不要的15％價差

「高點」賣0050等萬三再買回！網笑自以為先知：籲減碼就好

相關新聞

該空了吧…選台積電、長榮航哪個穩？網笑「空軍韭菜」：會口袋空空

台股14日震盪尾盤收紅，盤中最高一度來到17259.23點，大盤指數終場收17238.14點，上漲21.54點，漲幅0.12%。權王台積電（2330）拉回休息，下跌3元，終場收590元，跌幅0.5%。投資人認為，做空台積電與長榮航空2標的勝率高，卻被其他人狠酸「韭菜」。

股市漲漲漲…該停利了嗎？ 投資達人曝「三方法」：這事我會持續做

當股市高漲時，認為長線基期過高，我會適當停利，但我不會全數停利，最少會保持一定基本盤，低於這個基本盤，不管怎麼暴漲，我都不會全部賣出。

存光寶科獲利70%要不要賣？ 網友：令人羨慕的煩惱

光寶科（2301）飆天價，今年來漲幅61.44%，有網友在PTT看板Stock上表示，「定時定額存光寶科，目前約獲利70...

5種股市韭菜心態曝光！ 專家「缺乏風險意識」：開槓桿就已經輸在起點

我們經常看到不少「股市韭菜」，整天在股市中忙著進進出出，績效反而不如抱緊緊的好。俗話說：「憑運氣贏來的，靠實力輸回去！」

中國該抄底還是被抄家！2023年第一季GDP年增4.5％準備起漲？

到底中國產業對未來展望又是如何看待？直接觀察PMI指數就對了，最新公布的四月PMI同樣不樂觀，財新製造業採購經理人指數為49.5，另外官方製造業採購經理人指數則為49.2...

存股新手要「先集中再分散」…多少張後再考慮其他檔？ 專家：比較殖利率

小車曾說存股新手要「先集中再分散，才有成就感」，最近有粉絲朋友問我要先集中到什麼程度，再分散至第二檔呢？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦