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5種股市韭菜心態曝光！ 專家「缺乏風險意識」：開槓桿就已經輸在起點

聯合新聞網／ 股海老牛
台股。聯合報系資料照片
台股。聯合報系資料照片

我們經常看到不少「股市韭菜」，整天在股市中忙著進進出出，績效反而不如抱緊緊的好。俗話說：「憑運氣贏來的，靠實力輸回去！」

今天就來介紹老牛過往犯的五個輸家心態

心態1：不清楚「股市」遊戲規則

這幾年投資小白最常發生的就是「違約交割」，不只是影響信用紀錄，被拒絕開戶，還得給付違約金，其實不遵守遊戲規則的悲慘下場，真的是得不嘗失。

心態2：缺乏風險意識

使用槓桿除了得支付一定的利息成本外，已經是「輸在起跑點」上，如果無法獲得足夠的回報來抵銷成本，心理壓力肯定越來越大；當股市意外地下跌，造成爆倉情況發生，真的一次就會被抬出場。

心態3：只會跟風消息

「航海王、元宇宙、鋼鐵人、面板俠」這些當年的熱門股，不曉得你跟上幾波？

跟風心態指投資者跟隨市場熱點和趨勢進行投資，沒有自己的獨立思考和判斷能力。這種心態可能導致投資者買入過度熱門的股票，甚至常常在山頂上追高。一旦市場情況出現改變，投資者就會面臨損失。

心態4：輕信不合理暴利

從近年的詐騙橫行、看到剛剛發生的「im.B龐式騙局」捲款25億元，其詐騙手法不外乎是以高報酬、高獲利的暴利來吸引投資人信任加入。

以長線來說，股票投資長線的合理報酬是10%年化報酬率；千萬別輕信穩賺不賠、高報酬等詐騙話術，反而吃快弄破碗（台）。

心態5：買進就想賺錢

自負心態是指投資者過度自信，認為自己的判斷和決策能力比市場更準確。

這種心態可能導致投資者忽略市場波動風險。想著當年剛進股市的我，認為進場前有神功護體，自信滿滿地認為一出手就賺錢，下場就是被市場立刻打臉。

老牛總結

與夥伴們分享，保持冷靜和理性，並且建立明確的投資策略和風險控制計劃，以長期投資為目標，追求穩定和持續的投資收益。買進後安心抱緊緊，與時間做朋友，才能讓你在市場中穩健地賺到錢。

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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