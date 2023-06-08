買宏達電六千多張、損失飆破55億 保險公司坦承：只能賣樓止血

我們從小學算術，1＋1＝2，3＋5＝8，也知道在數學裡，10＞1是最簡單不過的道理。但是，在股票市場，可就不是這麼一回事；甚至，我常告訴身邊的投資人，股票市場中是「10＜1」！

原因在於你一次次成功獲利，甚至累積十次所賺到的錢，可能還抵不過一次大賠所造成的虧損。在浩瀚的股市中投資，如果不能避免「大賠」的嚴重錯誤，資產想要穩健增值恐怕淪為一場不可能的任務。

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》） 舉例來說，報載有一家保險公司曾投資「宏達電」（代號2498）這檔股票，該保險公司在104年8月的法說會中坦承，共計買進約6000多張，已陸續認賠賣出，損失飆破55億元，甚至只能賣樓止血。

究竟，這家保險公司每一張股票賠掉多少錢呢？我們以保守方式試算，若損失50多億元以50億元計，所購買6000多張股票則以整數7000張計，則公式為：

5,000,000,000元÷7,000張＝714,285元

也就是說，這家保險公司所購買的宏達電股票，每張至少虧損71萬元，相當於每股賠710元！從100年4月到104年8月間，由最高價1300元跌到40.35 元，遑論所謂的專業法人機構竟然也會發生這麼大幅度負報酬率的事，完全忘記什麼叫做停損機制，但它真的就發生在你我眼前！

若是上述狀況發生在你我身上，一次慘賠90％，相當於買進100元的股票卻以10元賣出，大賠90元，若想要回到原來的本金100元，那得要賺900％（9倍）才行！姑且不論難度多高，勢必還得花上一段時間才能賺回來。

所以，我要再次強調，在投資的道路上一定得記住「避開大賠」，否則發生一次即是重傷害，發生兩次可能就去了半條命！不可不慎！

只是，我們應該如何避免類似的投資大賠狀況呢？

以我個人的投資經驗來看，目前上市、上櫃和興櫃股票公司大約2000檔左右，如果自以為是股神，認為某支股票符合個人的技術面或籌碼面選股，就貿然積極投入資金，這種作法並無法避免10＜ 1這種狀況發生，為了「明哲保身」，我整理出幾類應該避開、盡量不碰的股票類型，分述如下。

第一類：漲很多且基期高的股票→不碰

很多投資高手或投資專家都會在媒體上或市場分析時，建議最為強勢的個股，尤其是創近期新高價的標的，以創造較高報酬率。但我卻有不同見解。

如同我一再強調的，要以穩健增值為主要目的，通常這類股票投資風險相對高，例如新藥股、遊戲股⋯⋯ 等，是以本夢比為漲升訴求的公司，在漲多且基期相對高的情形下追高買進，一旦反轉而下，投資人又無法適時壯士斷腕，及時執行停損機制，這種創高的股票往往修正幅度會很大，直到投資人受不了後才又反彈。

許多人總在受不了的階段就已認賠殺出，根本等不到反彈行情。因此，建議避開此類股票以免受到重傷害！

例如宏達電，兩度從200元不到，分別漲到1220元及1300元，但104年8月卻跌到最低40.35元。

或許，你認為自己不會這麼傻去追800元或1000元的宏達電，但當時外資一家家幾近瘋狂式的調高其目標價到1400、1600元，甚至更高，再加上報章雜誌頻放利多消息的推波助瀾下，一般投資人在當下的樂觀氣氛影響下，很難不受影響，誠如前面所述的保險公司大量買進該股票，所以確實出現很多「勇敢的人」去買千元以上的宏達電，最後慘遭套牢或慘賠的命運！

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》，作者：施國文）