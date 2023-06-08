未達相對10％漲幅？ 想投資台積電股票？專家教「找同屬性的它相對比較」

沒有「絕對」，只有「相對」

股市是活的！

只要一開盤交易，股價便每分鐘都在跳動直到收盤（編按：原撮合制度是每5秒鐘撮合成交一次，109年3月23日已正式改為「即時撮合」），每天的收盤價都可能和前一日有所不同。

投資人的類型，包含當沖、短、中、長期投資等操作方式，想法上更是不盡相同。用「詭譎多變」來形容股市的多變性，相當貼切。或許短期間的股價，可以由特定人決定；但就長期而言，股價仍是由市場所有投資人共同決定。

我經過十幾、二十年的測試再測試，更加印證了，有時候選對一支股票，可以大賺一筆；有時候故技重施，卻鎩羽而歸。縱然某一招的選股方式能夠創造一兩次不錯的獲利，但愈來愈多人和我用一樣的方法來選股後，先前獲利的這招就變得不管用，也不容易賺到錢。

備註︰未來下單時「掛單」的買賣價格，建議買進時，用所揭露的「賣出最低價」限價掛進，比較保險，千萬不要用「市價漲停板」價位掛進。賣出時，則用所揭露的「買進最高價」限價掛出，切忌用「市價跌停板」價位掛出，以免成交到「跌停板」價格。

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》） 我曾百思不得其解，這又是為什麼？後來才明白，「股市是活的」！

在股票市場，我們所買進的股票，都是「別人」賣出來，像你我這樣散戶買進的大部分股票，我都設定是所謂的「主力」所賣出的，在這樣的前提下，我們如何能一次又一次用相同的招式短線獲利？

主力不是傻瓜，更不是慈善機構。主力是想賺你我錢的人，想通這個道理後，我更加確信，市場上根本沒有一種能夠在短期之內，一次又一次「絕對」獲利的方法；但是如果把短期操作轉變成長期投資的話，應該能夠理出一套「相對」穩健獲利的投資模式。當然投資方法也必須靈活且全面性考量，才能走得長遠。

過去常有客戶問我，某一檔股票在目前價位能不能買？或多少錢買？又何時該賣？這種說法，便是用「絕對」的價位來衡量股票該買或該賣。只是如果投資股票可以這麼簡單的一言以蔽之，就能創造長期資金積累的話，豈不是太完美了？

同產業相對比較

說現實點，這很難！也不可能。除非你比股神巴菲特，更神！

何謂股市投資的「相對」與「絕對」？我們再舉個例子來看。106年成為全球市值百大企業的台積電（代號2330），在創辦人張忠謀董事長的領導下，不僅業績蒸蒸日上，更成為一家重量級國際企業。

若想要投資台積電股票，我們除了針對其歷年獲利能力予以評估，也應該找國際性企業或同屬半導體產業的公司做一「相對」比較。例如，個人電腦半導體處理器的製造龍頭英特爾（Intel）。

以108年4月15日來看，台積電的股價是255.5元（ADR收盤價是42.61 美元），英特爾股價是56.28美元。若是全球經濟景氣向上，半導體景氣也不錯，未來當英特爾的股價由56.28美元漲10％來到61.9 美元，而台積電股價才由255.5元漲到260元，並未達相對10％的漲幅，則顯示漲幅出現相對落後現象。

這時候，我的作法是先收集相關資訊，研究台積電是否營運遇到瓶頸、訂單流失，或是否股價先前已領先走強一段，才使得股價跟不上同產業股的漲幅。

（本文出自《GOWIN投資模式：資深營業員的另類存股術》，作者：施國文）