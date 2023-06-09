他悲喊「股票申購抽不中」！苦主嘆：抽七年只中一次

股票抽籤又稱為股票申購，由於申購股票張數有限，因此公司會透過抽籤申購方式向大眾募資，申購價格也會低於流通股票的價格，因此常是一張難求。有網友抱怨，明明看到什麼就抽，「有些幾千張的也都沒中，到底是為什麼啊？」其他人也分享，自己抽了七年只中過一次，笑稱「習慣就好」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「申購真的這麼難中嗎？」他表示，自己每天看到有什麼就抽什麼，有些名額上千張，卻也不幸「槓龜」，讓他悲喊「到底是為什麼啊？這個機率合理嗎，還是我的銀行比較難中？」

其他網友則留言「習慣就好，沒中當花20買個希望，累積好幾百後果斷不抽了」、「持之以恆，總有一天會中的」、「我只中過國泰金」、「機率不都有寫了，千張以上的也頂多1%，所以差不多100次中ㄧ次，你抽一千也才50次」、「抽的人非常多啊，真的難中」。

還有人留言抽了三年，基本上有價差就抽，中過3次，其中兩次還連中的」、「有抽過，沒中過」、「抽了10幾次從沒中過」、「七年中一次」、「去年6月開始玩抽到現在沒中過」、「今年開始抽，中過玉山金」、「我連高機率賠的三商都沒中」、「這輩子目前還沒中過」。