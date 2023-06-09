散戶「不信台股行情」全放空？PTT搖頭：早上車賺爛了

台股8日拉回重跌，盤中最低一度來到16694.21點，大盤指數終場收16733.69點，下跌188.79點，跌幅1.11%，成交量3030.1億元，三大法人賣超149.21億元。不過近期台股表現佳，許多投資人趁機賺了一波，投顧分析師郭哲榮卻指出，散戶不相信這波的行情因此沒進場。但PTT網友卻不解「大家都上車賺爛，平行時空嗎？」

一名網友在PTT發文表示，郭哲榮在節目上聲稱散戶不相信這波行情，所以大多沒有進場，現在「50反一放空的人多」，導致散戶沒有進場「空手被尬」。

該網友分析「散戶不上車」的四原因，包括庫存與企業不景氣新聞過多、巴非特大賣台積電、第一季漲已反應下半年景氣回升、散戶太相信過去五窮、六絕股市不漲的信念。

該網友表示，「外資趁著台灣人有這種五、六月不留股票與第四季選舉的心理提前卡位，並一舉回補去年大賣超的金額，後面進場的散戶只能追高，股票真難」。

其他網友則留言「大家都上車賺爛了，你還沒上車嗎？」、「還有人沒賺錢？怎麼可能」、「怕進去剛好當最後一個」、「融資每天都十幾億上升，法人成交比重也是只有30%，還在相信那種沒根據的說法」、「去年被套牢的，放到現在也早就解套了，除了台積電之外，很多人都拿回本金繼續玩了」。

還有人留言「是怎樣的人才會看空去買反50啊」、「散戶看漲就上車了」、「確實，資金還有一部分在場外」、「目前台股的活水跟前波高點差不多，但是股市還沒來到前波高點」、「一堆人整天看空，怎麼會找到好股票出手」。