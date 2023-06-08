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原子少年小孩性侵未成年網美 「做了男生都會做的事」被起訴

加碼到沒現金了！投資新手憂「股票市場過熱」 內行人給建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友擔憂股票市場過熱，上網詢問大家看法。 示意圖／ingimage
一名男網友擔憂股票市場過熱，上網詢問大家看法。 示意圖／ingimage

每個人對於股票市場的規劃都不同，有人習慣保守投資，也有人偏好大膽操作。一名男網友在網路上發文，表示現在台股美股都是隨便買隨便漲，但還是會擔心過不久獲利全部回吐，因此詢問大家「現在股市到底有沒有過熱？」貼文曝光後也掀起討論。

昨（7）日一名男網友在Dcard上以「股市這樣瘋漲大家會怕嗎」為題發文，他透露自己是投資新手，進入股票市場僅一年多，因為最近市場很熱絡，手上已經加碼到沒有現金。原PO表示目前台股和美股都是隨便買隨便漲，「到現在整體部位已經有+70%了，連自己都不知道手上的持股到底在漲什麼，但是原則是近期新高就不賣」。

不過，原PO坦言雖然數錢數很爽，但還是要居安思危，因此在貼文最後擔憂詢問，「各位會不會害怕這種不知道在漲什麼的情形，要怎麼決定停利點呢？有點怕過不久獲利全部回吐，現在股市到底有沒有過熱啊…」。原PO今日下午更新貼文，「發完文隔天就大回檔，要變股海冥燈了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「股市小白看不出來是很正常的！以技術面來看現在還算是相對低點，所以可以放心」、「才這樣而已你就在怕了，2021年中到年尾那段才爽」、「怕什麼，台積電還套在600塊，今天才568，穩的啦」。

也有網友持不同意見，「個人認為是有意為之的，目前想法推薦脫手」、「現在真的過熱，70%已經很高了，現在收我覺得時機再好不過，不然之後來個措手不及，你可能又要上來發一篇早知道…」。

Dcard 台股 美股

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