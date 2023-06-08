前景好未來漲不停？他笑「空軍沒氣」反被酸：漲多就是最大利空

利空是指能夠促使股價下跌的訊息，做空則指賣出當前未擁有的資產，期望貶值時結束交易可從而獲利。有投資人認為，今年股市上漲，連散戶都賺錢，「現在市場上沒有利空了」，但其他網友卻表示，「漲多就是最大的利空」。

一名網友在PTT發文表示，今年台股頻頻上漲，連散戶都賺錢，台股也突破萬六大關，AI題材股票也非常搶手，而美國經濟沒有衰退跡象，通貨膨脹也慢慢下降、油價便宜、FED不升息，「空軍到今天基本上應該已經沒氣了，未來前景一片良好，根本沒有利空了吧？」

其他網友卻留言「沒有利空就是最大的利空」、「漲多就是最大的利空」、「開始有人討論財富自由，就是一種利空」、「龍哥表示: 高價IC設計、漲多的，都是我們放空的標的」、「散戶看多才是利空」、「差不多了，開始慢慢獲利了結」。

還有人留言「應該會持續萬五以上數年」、「因為空手仔太多，所以還是會一直噴」、「中國衰退，美國小農會倒閉，這樣是沒利空嗎」、「這波上漲是自營跟外資傑作，散戶還在場外觀望」、「融券水位也沒降太多，全面樂觀才要擔」。