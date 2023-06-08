快訊

4萬2千人失去家園…烏南水壩遭毀堪稱「車諾比後最大災難」 一圖看烏克蘭大反攻路徑

性騷擾事件該理解的10重點 呂秋遠：不要糟蹋被害人

「PTT法人」報牌了！他買旺玖（6233）全網無腦跟 成交量大增

聯合新聞網／ 綜合報導
一名投資人購入旺玖（6233）。圖／聯合報系資料照
一名投資人購入旺玖（6233）。圖／聯合報系資料照

一名投資人購入旺玖（6233），他趁資金閒置期間，一次購入標的，坦言「有點衝動」，建議其他投資人可以繼續觀察慢慢購入。不過許多網友看了他的推薦紛紛「無腦跟」，有人觀察到該文一出，成交量就大增，狂讚發文者「不愧是PTT法人」。

一名網友在PTT發文表示，他近日賣股，趁著資金閒置的期間購入旺玖（6233），「榮群看好又還沒買，稍微有點衝動，所以一次買完了，建議觀察慢慢買。畢竟第一季還虧錢」。

該網友也表示，此標的營收雖然處於年減，但有逐步月增跡象，期待5月能夠年增，建議29附近慢慢建倉，短線停利37、長線提利58，停損點28，他也說自己「買了就忘記的多」。

許多網友跟進留言「跟高手一張」、「跟一張老大」、「衝衝衝上車」、「奈米跟20張」、「這檔蠻磨人的」、「你會贏」、「好便宜，跟十張」、「只剩買一張的錢，還是跟了」、「ptt法人真猛，是不是要亮燈了」、「真的是ptt法人，12:06發完文就開始爆量」，但也有網友留言「很久以前36買50出，不過這支營收一直沒有起色」。

發文網友也在推文留言補充，「目標很難，說過了我是因為榮群沒買到，大家都瞭解沒賺到比虧還痛苦。建議有拉回或觀察幾天」、「買了我就忘了，也買少少，畢竟這是月k級別選股，大家別像我衝動」。

法人 投資人 PTT

延伸閱讀

0056改季配息怎操作？專家神舉例：選pizza口味和尺寸比被切成幾片更重要

遺產大部分都給孝順的兒子…其他繼承人提訴訟一樣敗訴！ 律師：還好有遺囑

00878沒剔除開發金原因曝光！專家「金融股占比沒下修」：殖利率預估同樣在5％

00713、00878、006208、00772B每月存股3千！ 她：堅持二十年月領2.7萬

相關新聞

「PTT法人」報牌了！他買旺玖（6233）全網無腦跟 成交量大增

一名投資人購入旺玖（6233），他趁資金閒置期間，一次購入標的，坦言「有點衝動」，建議其他投資人可以繼續觀察慢慢購入。不過許多網友看了他的推薦紛紛「無腦跟」，有人觀察到該文一出，成交量就大增，狂讚發文者「不愧是PTT法人」。

前景好未來漲不停？他笑「空軍沒氣」反被酸：漲多就是最大利空

利空是指能夠促使股價下跌的訊息，做空則指賣出當前未擁有的資產，期望貶值時結束交易可從而獲利。有投資人認為，今年股市上漲，連散戶都賺錢，「現在市場上沒有利空了」，但其他網友卻表示，「漲多就是最大的利空」。

企業IPO「有償增資」針對特定對象 這樣利多還是利空？

企業可以透過IPO發行新股並募集投資金，但是在進行IPO後運營事業，會出現需要再追加資金的狀況，在事業擴張的過程中，一定會不停地增設工廠或併購有潛力的企業等行動，那麼已經進行IPO的企業如何募集追加資金？

想每月領息那「這件事情」必知！ 他用台積電舉例：120元省下來

近年來ETF存股蔚為一股風潮，其中以國泰永續高股息（00878）是季配息裡最為知名，許多網路高手甚至打造了「月配息日曆」，分散投資就能12個月，每個月都領到股息。

全球股市配息率比一比 韓國企業連美國一半都不到、僅大陸三分之二

假設整個上市公司一年內獲得100兆元的淨利，總股息約為20兆元，以2020年三星的特別股息來說，對比2019年追加分配了約10兆元的股息…

炒年糕店年賺1億元、沒有將淨利返還股東 投資者拿不到報酬

股息發放是將銷售額中除去費用後，將剩下的部分金額返還給投資者，但股息發放的方式非常多元，且各有利弊…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦