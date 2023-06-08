「PTT法人」報牌了！他買旺玖（6233）全網無腦跟 成交量大增

一名投資人購入旺玖（6233），他趁資金閒置期間，一次購入標的，坦言「有點衝動」，建議其他投資人可以繼續觀察慢慢購入。不過許多網友看了他的推薦紛紛「無腦跟」，有人觀察到該文一出，成交量就大增，狂讚發文者「不愧是PTT法人」。

一名網友在PTT發文表示，他近日賣股，趁著資金閒置的期間購入旺玖（6233），「榮群看好又還沒買，稍微有點衝動，所以一次買完了，建議觀察慢慢買。畢竟第一季還虧錢」。

該網友也表示，此標的營收雖然處於年減，但有逐步月增跡象，期待5月能夠年增，建議29附近慢慢建倉，短線停利37、長線提利58，停損點28，他也說自己「買了就忘記的多」。

許多網友跟進留言「跟高手一張」、「跟一張老大」、「衝衝衝上車」、「奈米跟20張」、「這檔蠻磨人的」、「你會贏」、「好便宜，跟十張」、「只剩買一張的錢，還是跟了」、「ptt法人真猛，是不是要亮燈了」、「真的是ptt法人，12:06發完文就開始爆量」，但也有網友留言「很久以前36買50出，不過這支營收一直沒有起色」。

發文網友也在推文留言補充，「目標很難，說過了我是因為榮群沒買到，大家都瞭解沒賺到比虧還痛苦。建議有拉回或觀察幾天」、「買了我就忘了，也買少少，畢竟這是月k級別選股，大家別像我衝動」。