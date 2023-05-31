黃仁勳概念股不敢上車了？誰是「下一個崛起產業」 網笑：問AI啊

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聯合新聞網／ 綜合報導
AI產業崛起，相關股票也大漲。（路透資料照片）
AI產業崛起，相關股票也大漲。（路透資料照片）

AI產業崛起，相關股票也紛紛上漲，吸引不少投資人追高投資。PTT網友討論「AI下一個崛起的產業是什麼？」有人提及面板、數位孿生、醫藥、能源、太陽能等，不少人點名「機器人」，還有網友打趣回應，「問AI啊」。

台股29日漲幅較上周五收斂，盤中最高達16683.76點，大盤指數終場收16636.3點，上漲131.25點，成交量3397.43億元，三大法人買超321.68億元。AI題材持續發威，帶動相關概念股走強，英業達（2356）強勢上攻漲停37.5元，表現相當強勢。

PTT網友好奇「AI下一個看好的產業是什麼？」他表示，作為一名股神「不屑幫人抬轎」，因此要「超前部署」，才是專業投資人該做的行為，而非追高AI相關股票，近幾日他正在思考下一個崛起的產業會是什麼，推測仍不會跳出AI框架，應是AI衍生的相關產業。

其他網友則留言「十年後再來考慮這件事吧」、「問就是面板」、「因為AI被炒，只好在家炒AI股」、「興富發、富宇、華固」、「扣掉傳產循環，就電子業刪去法很快就找到了」、「仿生機器人」、「跟車用脫不了關係，智慧駕駛，電動車用就對了」、「我最近覺得數位孿生可能是下一個」。

還有人留言「你去看OpenAI網站啊，他們的野心是想發展到AGI，也許3-5年後會有商業化產品」、「能源」、「AI機器人」、「機器人」、「昨天就在思考AI機器人」、「太陽能，ai沒電怎麼行」、「醫藥和能源，AI帶來突破」、「AI現在是模糊的炒作，以後特定AI題材會分開炒」。

黃仁勳 AI 輝達 英業達

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