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台積電「600壯士」解套 他買進22次今轉正報酬！網嗨：比賺錢爽

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價今日上漲。路透
台積電股價今日上漲。路透

AI晶片大廠輝達（Nvidia）強漲，推升AI浪潮續強，激勵台積電早盤上漲25元至568元，創下去年4月21日以來的新高價。投資人嗨喊「台積600壯士終於解套了」，他從600元開始零股買進，最高買在642元，還買了500股，買進次數共22次，今天終於轉正報酬。其他網友一看本金高達124萬，直呼「本多終勝，解套比賺錢更爽」。

一名網友PTT發文表示，他從台積電600元開始零股買進，最高買在642元，還買了500股，接著股價便一路下跌，2022年10月25日最低買到375.5元，後來股價又慢慢上漲，直到今天加上股息才終於轉正報酬，獲利率0.61%、總損益7567元，買進次數共22次。

該網友感嘆，雖然目前報酬率仍「低得可憐」，但專注本業、持續增加股本、保持平常心的持有跟買進、遇到大跌就買進，都是安心投資法的訣竅。

其他網友發現他的本金多達124萬元，紛紛留言「這就是本多終勝嗎」、「也是有錢人，買到快兩張」、「這就是標準答案，不怕買在高點，怕是摔下來沒錢攤」、「我去年初進股市，最近也終於攤平出清去年傻買的高股位」、「我買過680」、「明天要翻倍了」、「好險你不是買貨櫃，不然越套越深，永不翻身」。

還有人留言「我的GG也是今天解套的」、「還是專注本業比較實在」、「套也要套對股票」、「套到航運，就越攤越套越深」、「解套比賺錢還爽」、「無限攤平之術又贏了」、「買到變兩張多也只能說你有點實力」、「持續買不停買，漲回來會超有感」。

台積電 AI 報酬率 PTT

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