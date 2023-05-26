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他不解台積電「啥都沒變」卻大漲 網狠酸曝最大改變

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）今（26）日股價應聲大漲，早盤以568元開出，大漲25元。（本報系資料庫）
台積電（2330）今（26）日股價應聲大漲，早盤以568元開出，大漲25元。（本報系資料庫）

台積電ADR周四大漲12%，收在100.95美元，台積電（2330）今（26）日股價應聲大漲，早盤以568元開出，大漲25元，創下去年4月21日以來的新高價。網友不解「台積電什麼都沒改變漲成這樣？」其他人卻吐槽他「AI年代了，哪裡沒變？

台積電ADR周四大漲12%，收在100.95美元，較台北交易溢價14.57%，外資昨日大買超台積電42,423張，今日以568元開出，市值增至14兆7,296億元；若從4月27日盤中低點489元計算，近一個月股價上漲79元，市值激增2兆486億元，其中尤以近三個交易日的漲勢最強，股價大漲44元，市值增加1兆1,410億元。

PTT網友認為，台積電「什麼都沒改變」，卻因為NVDA公布的財報比預估財報更高，而讓台積電ADR大漲，他反問，若法人當初預估的財報非常好、好到過於樂觀，導致台積電財報不如預期，股價是不是也會反過來大跌？

其他網友則酸他「AI年代，哪裡沒變」、「重點是nvda 預估下季銷售比分析師估算的多50%，而且Al潮才剛開始」、「AI女友快問市啦，怎麼可能沒有改變」、「股市沒道理可言，嘻嘻，你不是是沒gg，然後滿手中小在瑟瑟發抖」、「宏達電一直賠錢都有60了，股市不需要講道理」、「只要瘋起來，豬都能飛上天的」。

還有人留言「先是炒作半信半疑，等到營收創高才買就準備套山頂」、「TSM真的壓不住，TSM吃了NVDA大補丸，能不噴嗎？」、「要進股市就要懂尊重市場，你的看法真的沒這麼重要」、「本來300，下季比預估多50%，淨賺多60%合理吧，還有未來的夢，誰Al開發慢誰倒楣」、「反正市場上就是錢太多，炒作就會漲」。

台積電 AI PTT

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