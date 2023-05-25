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阿姨存股變飆股「這檔一年來漲近1倍」 直呼：煞不住車的漲勢很恐怖

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，自己股齡只有8年，屬於穩健投資類型的投資者，不會殺進殺出，卻剛好搭上題材，「存著存著變飆股」。圖／聯合報系資料照
一名網友表示，自己股齡只有8年，屬於穩健投資類型的投資者，不會殺進殺出，卻剛好搭上題材，「存著存著變飆股」。圖／聯合報系資料照

存到一張好股票，搭上題材熱炒，漲勢不斷實在叫人開心！但是仍有投資人擔心「煞不住車的漲勢真的很恐怖」，直言看到一直漲好想賣，卻又不知道現在賣會不會太早？有網友在PTT以「存股變飆股，好害怕」發文表示，去年2月認為緯創殖利率還可以，便陸陸續續買了幾張，沒想到變飆股，不過也讓她很擔心，這種「煞不住車的漲勢真的很恐怖。」

原PO表示，自己股齡只有8年，屬於穩健投資類型的投資者，不會殺進殺出，去年2月時認為緯創殖利率還可以，逐漸分批進場買入，想說「佛性存股」，結果剛好搭上題材，「存著存著變飆股」，15個月來翻漲近一倍，不過她仍表示「這煞不住車的漲勢真的很恐怖」，想賣又怕太早，只好上網詢問正確下車時間點。

有網友建議，可以給自己設定一個停損點，比方跌破月線賣，害怕的話可以「移動式停利」，慢慢出清一半持股，一半留著看會漲到哪，有低再撿，才能分散風險。

仍然有人看好AI概念股後市，表示還有很大魚尾，真的回檔10%再賣都來得及，「就是在漲AI、伺服器題材股，你根本不知道他會噴去哪」、「建議繼續放著，應該還會向上爬個一段。」但也有鄉民建議可以考慮出脫，用同樣的思維再找下一個存股標的，甚至有人說「這種無基之彈，反轉也只是一眨眼的事」、「賣掉，這價差領股息，不知道要領幾十年，賣掉才是真的！」

雖然原PO內心忐忑，但15個月翻漲一倍，也讓鄉民一片羨慕，表示「你這才是有享受到做股票的人生快感」、「財富自由，羨慕」、「阿姨，我不想努力了」、「太強了！阿姨股神」、「又一個賺翻！」

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