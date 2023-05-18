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PTT神人「航海王」起初本金只有300萬！投資訣竅曝光：All in其實沒什麼

聯合新聞網／ 升鴻投資
航運示意圖。（本報系資料庫）
航運示意圖。（本報系資料庫）

編按：本內容發文時間為2021年4月份。

剛剛台大資工的學弟請我吃飯，因為他上個月聽我講一個訊息，讓他改變一檔股票決策，少賠了1,000多萬元。

學弟的成績還蠻神的，白手到現在也快10億元了。學弟在大學時，因為聽到分紅費用化，科技業的未來將大不如前，就開始嘗試別的路。先打德州撲克，成績很好，幾年下來累積了200多萬元，原本預期做這行一年能賺超過500萬元，沒想到生態變了，網路上做好玩的輸家愈來愈少，他算了算，一年了不起賺100多萬元，於是他就開始嘗試做交易。

一開始也是亂做，沒什麼系統，看到突破就去用權證追強，虧錢。退伍後，做過自營部交易員，學過美股當沖，都沒什麼大成績，一直到後來自己寫程式交易，2015年、2016年大爆發。

2015年本金從300萬元翻到2,100萬元，2016年再翻到9,000萬元。靠的主要是台指的當沖，其中一個重要的策略是去吃大紅棒跟大黑棒，突破就分批加碼，所以只要有大長紅或大長黑就會大賺，當天走一個大V反轉也還行，但如果一直震盪洗刷就會虧錢。

2017年，由於資產1億了，學弟就幾乎把部位交出去，自己當年出國玩耍了15次。

2018年將資金收回自己做，但許多程式策略開始不順，市場走勢變了，無論怎麼調整都不理想，也慢慢沒了信心，於是，2019年到幸福操盤手那拜師學習。

真正精彩的是去年，學弟看中了一檔景氣循環股，他認為當時該股的估值非常便宜，雖然市場有很多雜音，但他用過去程式交易跑回測的經驗，認為股價不可能不漲，於是重壓。

幾個月後就真的翻了倍，不過過程也不是那麼順利，中途股價回檔了超過20%，市場開始一堆看衰的聲音...。其實回檔過程頗痛苦，但他還是挺有信心，因為種種統計的理由。

我問他，聽到這些唱衰，真的不會動搖喔？他笑笑說，要說就給他們說吧，時間會證明。現在該股漲上來，他持有該股也價值8億多元了，但他認為至少還會漲1倍。他在年初跟一個四面佛許願，如果資產破10億元，他就請個脫衣舞團給神明觀賞，今年是很有機會。

嗯，對，學弟在PTT的外號，航海王。補充一下幾個重點：

航海王的兩大投資訣竅

第1點，很多人以為航海王槓桿開到爆掉，這是個誤解，其實他沒什麼槓桿。

這是很多神人必備的工具之一，就是不會用現股買，而是用融資，只付4成，然後6成的現金留在手上，隨時可以調度交易短期送分題，例如上個月的殖利率行情。

所以學弟並沒有讓持有市值失控，他現在有9億元，他的中長線部位基本上就是9億元，並不會超過，偶爾看到送分題會壓超過，但這風險不高，因為短線送分題交易只有幾天，不賺白不賺。所以就算持股跌掉9成，他也不會被斷頭。

第2點，關於all in，其實沒什麼，一堆菜雞天天在all in。

學弟猛的地方，在於很少神人都幾億了還在all in。9成的人應該上億了就開始分散。我問他，為什麼敢壓這麼集中，他說當他明顯覺得A比B好，B他是完全買不下去，為什麼不都買A？

其實我早年也是這樣，但我就怕有什麼黑天鵝導致無預警跌停鎖死，他的回應是，看什麼股票吧，他買的不是小股票，也不是生技妖股，無預警無量鎖死的機率極低，就算狀況變了也都2天、3天跑得掉。

如果是大盤崩跌這種系統性風險，他說你分散持股也沒用，所以重點是控好市值，不要壓超過你能負荷的量。

總之，他就是什麼期望值最好就壓什麼，我想這是他早年打Poker的訓練。跟我podcast第1集訪周爺都一個樣，天大機會來了要敢壓，此時不壓何時壓。

我知道這裡最近可能有很多新手來看，所以我還是要做個風險提示，神人們敢重壓、或適度槓桿，在於他們很清楚自己這筆交易的勝率和賠率都極高，所以機會來了一定要把握，如果真的狀況變了，發的下一張牌很爛，他們也會馬上縮手，當機立斷砍，這才是專業Poker該有的表現。

所以，當你想學別人重壓，你要清楚有沒有他們這樣的判斷力，勝率賠率都有算好了嗎？一股腦衝動，狀況變了又捨不得停損，那不死你死誰。

我個人到現在都不會all in，我也不建議任何人all in，這種事看別人表演就好，我會控1檔股票在總資產的比率。通常超過20%，我就感受到壓力了，套了我也不會失心瘋加碼跟他拚，我基本上絕不加碼賠錢的股票。

光是這樣的概念，基本上就能確保我一輩子立於不敗之地，因為我每一筆交易都認真算過，有搞頭才上，嚴守停損，勝率就算只有5成，但都大賺小賠，那長期下來，報酬曲線就不會有崩潰的可能。

◎本文內容已獲 升鴻投資 授權，原文出處12；未經同意禁止取用轉載。

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