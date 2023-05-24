中國該抄底還是被抄家！2023年第一季GDP年增4.5％準備起漲？

【撰文・ 玩股小博士】

中國市場經歷多次清零政策後，經濟狀況可以說是落後全世界非常多，當大家已經與新冠病毒共存亡之時，中國還在堅持清零，最後一次清零是在2022年11月，各大傳產業為了配合政策也只好提前放春假或無薪假，這也導致各大外商紛紛出走，加上美國制裁行動持續放大，也讓國內經濟出現重創。但近期公佈2023年第一季的GDP卻是年增4.5%，看起來似乎也不弱，不過這到底是官方美化或是真的擺脫疫情陰霾？目前適不適合投資中國市場，這是接下來我們要探討的重點。

根據中國統計最新的核酸陽性數結果顯示，2023年4月20日已經降到2,661例，最高峰是在2022年12月22日的694萬人，清零直接清到崩盤，但在一月啟動開放政策之後，甚至讓大家出國遊玩後（海外兼打疫苗？），確診數也開始快速下降，並在一月下旬降到萬人以下，農曆年假後的疫情就開始得到控制，當局提出三月必須要讓所有人的生活都恢復正常狀態，不過即便全面開放之後也沒出現太嚴重的爆量確診數，不知道是否因為人人確診，最後人人都有天然抗體了（笑），總之，當疫情因素消失之後，常理而言應該就要恢復經濟活絡度了。

打開最新的中國實質GDP，2023年第一季繳出28兆4,997億元人民幣，年增率為4.5%，以2022年第一季的狀況而言，確實逐漸擺脫疫情陰霾出現成長，但如果細拆內需的消費市場，可以發現消費服務確實出現報復性成長，這在全世界都一樣，大家關在家裡三年了終於得以解放，所以就開始到處上餐廳、觀光旅遊啦！不過唯二要注意的是不動產以及汽車業仍在蕭條，在全球景氣低迷、通膨加上升息效應，也讓中國房地產的「庫存」越來越高，另外汽車產業銷售也持續不振，全世界持續缺車潮來到2023年依然維持熱度，但這件事居然沒有發生在中國市場，這是一個很大的警訊，假設這陣子的報復性消費結束行情之後，那麼一切回到正常，經濟復甦及成長仍要靠剛性需求，因此接下來的GDP能否持續維持年增就是我們要特別注意的重點，以機率性來說，衰退的風險還是相當高。

根據中國最新的數據顯示，2023年三月CPI年增率為0.7%，顯然全球高通膨的跡象並沒有出現在中國，這也讓利率維持低檔。當地才剛啟動復甦，經濟相當低迷，通膨低到不及1%，別忘了通膨這個東西在全球央行共識是以2%為目標，有了通膨才有經濟成長的動能，換句話來說，中國當地的經濟面確實還相當疲弱，既沒有沒有通膨也沒有經濟大復甦，那麼自然也不可能採取升息手段了。從上表可以看到中國市場在2015年下半年的市場大恐慌期間，從6%降息到4.35%，直到目前為止，利率走勢靜如止水，當全世界的主要經濟體都已經把利率調升到金融海嘯前，結果中國仍維持在多年前的利率基準，這顯示民眾對於未來展望不明，消費購買力仍偏弱，如果真的升息也會造成更大的衝擊。

如果要提到消費性市場，觀察手機銷售是一個相當明確的指標，以中國2023年到四月初的數據來看，整體手機市場累積銷售衰退4%，這還不打緊，如果把蘋果手機銷售扣除則衰退7%，這是相當嚴重的警訊，整個市場居然只有蘋果手機累積銷售為年增10%，其餘手機品牌均呈現衰退。畢竟2022年同期也受到新冠疫情影響導致低基期，正常2023年也該要出現成長吧？結果依然衰退，顯見消費市場的疲弱。關於中國手機市場，也影響聯發科營運甚鉅，有興趣的朋友可以點擊「聯發科反轉三大關鍵，從總經到供應鏈一把抓！」，會有更深度的專題報導。

前面GDP已經談到衰退的主因之一，就是汽車業蕭條，那我們來關心目前中國的汽車銷售概況。從數據上顯示，2023年三月汽車銷售衰退12.44%，確實一點復甦的感覺都沒有，如果以基期來對照，前一次的月銷售出現年增，已經要回溯到2022年十月，其實隔一個月就進入全國動態清零政策，而2023年三月正好是中國完全解封並恢復正常經濟活動的第一個月，照理來說應該要開市大吉，不過單就汽車銷售數據來說，同樣沒有讓人感受到中國出現復甦的跡象。當然，你也可能會說當地汽車殺價競爭，導致汽車廠低迷，不過重點還是要拉回需求問題，如果民眾真的很需要汽車，那應該漲價也會買，砍價更要出手啊！結果銷售數字就是擺在那邊，與全世界缺車而不斷漲價的市況完全脫離。

那麼到底中國產業對未來展望又是如何看待？直接觀察PMI指數就對了，最新公布的四月PMI同樣不樂觀，財新製造業採購經理人指數為49.5，另外官方製造業採購經理人指數則為49.2。簡單說明這兩個數據的差異，財新製造業採購經理人指數是財新集團跟英國研究公司Markit集團共同編制、發布，主要針對中國500家中、小型或出口為主的企業進行調查。另外官方製造業採購經理人指數則由政府單位統計調查，以國內大、中型的企業為主要調查對象，樣本數超過三千多家。按照常理來說，中國三月PMI衰退是可以接受，畢竟還在復甦階段，但四月的兩個PMI指數居然雙雙墜落50以下，這代表中國企業對未來前景仍維持保守態度，甚至可說是偏向悲觀，畢竟美國早在幾年前就持續制裁中國企業，2022年下半年更是放大力道抵制紅色供應鏈，也造成一堆外資企業紛紛出走，甚至是台廠受惠轉單效應。

準備抄底還是被抄家？

滬深300(SHSZ300) 技術分析

所以最後給個結論，中國經濟真的要轉強了嗎？2023年第一季GDP年增很棒嗎？嚴格說起來仍為待觀察的狀況，因為第一季成長主要來自報復性旅遊所帶動，但中國GDP又不像美國是以消費為主的型態，一但民眾願意消費的動能消失，甚至是擔心內需經濟脆弱而降低消費力道，加上中國企業開始被美國針對性抵制，那麼中國接下來恐怕沒有這麼樂觀的本錢。再者，四月PMI指數已經提前揭露市場氛圍，四月數據也比「第一季」GDP來的更新穎，因此前陣子大家都在期待中國復甦行情，準備來好好抄底一下？建議先看看滬深300的走勢再說吧，2023年截至目前為止都還處於下跌區間，進場前先想清楚，千萬不要沒抄底到，結果反而被抄家了。

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