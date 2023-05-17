泰山賣全家換街口「飆漲停」…殖利率超過10%！可以抄底了嗎？

【撰文・玩股小博士】

回到泰山的投資價值來說，當營運基本面不佳，隔年配息及獲利有極大可能回到常態，加上市場派可能退場或持續出現的未爆彈，目前仍在風雨飄渺中...

泰山(1218) 技術分析

2023年5月5日晚間，泰山董事會決議2023年配發現金股利4元，於是股價在2023年5月8日週一就直接拉一根漲停板伺候，當天還爆量26,390張，對比週成交量6,420.2張更是超過三倍以上，技術面出現相當強勢的表態！但同一時間，泰山也宣布公司即將買下街口支付四成的股權，另外同時公告2023年第一季EPS為虧損0.14元，對投資人來說，現在公司派及市場派龍邦的爭奪戰越演越烈，是不是資料量有點大？別擔心，接下來教你一個一個拆解，搞清楚公司的財務面。

2022年賣掉全家獲利能賺多少？

泰山到底是什麼時候賣股？依據2022年公告來看，他們在2022年12月5日當天一次出清43,300張全家現股，直接賣給國泰集團旗下的萬寶開發，以公開市場鉅額交易的方式，所以每股價格成交價均為187元，並認列54.53億元的一次性收益。

再從2023年三月最新的全家股權結構來看，萬寶開發確實成為大股東，並僅次於日本全家持有19.4%的現股，所以泰山股票賣給國泰集團沒有唬爛，確實都在萬寶開發手上了。

泰山 (1218)每股盈餘

2022年12月泰山賣掉全家可以帶進多少獲利？從第四季EPS就能看到威力有多猛，單季EPS繳出超過一個股本的11.29元。如果回頭看泰山近幾年的獲利狀況，每年EPS大概就是1元多而已，但為了趕走龍邦直接賣掉全家股票，這筆一次性認列也直接貢獻超過十年以上的EPS，也難怪龍邦這麼不爽，大家都很清楚龍邦就是為了全家這隻超級金雞母而來，因此公司派、市場派的大戰也從當時開始打得火熱，反正這筆交易之後，泰山直接拿到54.53億元的銀彈就是了。

泰山這次配息及資本支出金額為何？

接著來看看配息，從股利政策公告來看，本次每股配發現金股利4元，由於內容也提到這是從盈餘分配而來，因此總共發出將近20億元的現金，通通來自2022年的獲利，這筆錢我們先記著。

在董事會決議交易全家的當晚，公司派隨即公開發佈即將投入14.48億元的資本支出，為了要興建新產線及廠房，顯然是為了把賣掉全家的利益馬上再投資，因此快刀斬亂麻，你也可以看到公告內的市場派獨董「杜英達」持反對意見，不過礙於實權的關係，還是擋不住公司派的決議。

再來就是這幾天公告的訊息，泰山宣布取得40.39%的街口股權，準備加入街口支付的大股東行列，總共花了36億元買進，不過因為股權也沒有過半，加上街口公司派本來就擁有絕對的營運主導權，所以也被市場派罵了一陣，並提到泰山根本亂花錢，又沒有要介入經營權買這家公司沒有實質意義。那麼街口目前營運狀況又如何？直接看看財報就知道。

街口支付目前會員數已經突破600萬，也是國內最多人使用的付費APP，原因很簡單，他們家就是燒錢給客戶搶市占率，如果有常常在使用電子支付的人應該就知道我的意思，只要使用街口支付你就能得到超優惠的點數回饋，這種營運模式其實跟蝦皮有點類似，他們不斷例用折扣戰打競品，也同時搶佔最大的市占率，所以蝦皮就把網家給打趴了，不過這種策略就是兩敗俱傷，市場玩家都會一起燒錢。但這種割喉戰的模式，其實客戶忠誠度也有隨時流失的風險，就跟信用卡回饋一樣，大家只會看回饋最多的卡而已，每年都可能為了更多的優惠辦新卡、剪舊卡。回到財報面來看，街口電支2022年EPS虧損6.09元，回顧2021年則燒掉近兩個股本，全年EPS虧損19元，從這樣的財報表現也不難看出折扣戰的後遺症有多可怕，如果泰山真的要這樣搞，那我還不如建議公司派去買綠界科技（笑），不過我也無法猜測他們的想法，大家謠傳公司派可能是故意買這種燒錢公司讓市場派不爽，希望能逼退龍邦勢力。

這邊整理一下，泰山目前砸下的總金額，2023年配發股息近20億，資本支出約14.48億元，入股街口砸下36億元，合起來是70.48億元。而2022年全年綜合損益是60.49億元，這金額其實算的很剛好，畢竟資本支出並不是馬上就要付錢。第一階段是在台中建立新廠房及生產線，「預計」砸下9.27億元，如果你有看過公司獵地興建廠房或購置不動產時，應該會知道通常交易完成之後，其實都是以分期的方式支付，因此公司派顯然要把全家的一次性收益全部使用完畢，完全不給市場派任何機會使用或規劃。

第一季EPS虧損的主因在哪？

再回到最新公告的2023年首季季報，EPS虧損0.14元，原因是原物價及運價成本仍高，也導致整季出現虧損。打開季報之後，確實可以發現當季毛利率為10.97%，相對於2022年第一季是15.3%，總共衰退4%多。所以泰山這次漲停到底還有沒有戲？看到現金股息發出4元的大紅包，其實我的解讀是這樣，公司派利用超高配息拉抬股價，這樣龍邦就無法持續加碼泰山股票，再來是高股息也可能帶動大家參與股東會的踴躍度，加速趕走市場派的襲擾。不過再回頭理性的投資價值而言，泰山2023年首季EPS出現虧損，而過去每年EPS大概也不超過2元，領完這次高股息之後，明年如果沒有更大的收益灌水，那麼EPS勢必會大幅衰退，加上龍邦最後發現都沒有肉可以吃，如果不爽而烙跑賣股，其實這也不是不可能發生。你也可以搜尋寶佳在市場搶奪經營權的紀錄，通常他們只要搶輸經營權或滿足波段獲利點也會直接清場賣股。

回到泰山的投資價值來說，當營運基本面不佳，隔年配息及獲利有極大可能回到常態，加上市場派可能退場或持續出現的未爆彈，目前仍在風雨飄渺中，最新狀況是公司派決議解任市場派的獨董陳敏薰，而陳敏薰則反嗆解任無效！

綜合考量之後，這時候搶進的股民其實很有可能套在相對高點，這些風險都是投資人特別要注意的重點，千萬不要看到高股息就腦衝，景氣循環被騙幾次了？要注意安全啊！好了話不多說，我要去買一罐泰山仙草蜜先來壓壓驚了...

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