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投資ETF比買房更賺？他稱：獲利已黃金交叉 網搖頭曝房市稱霸關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為買ETF比買房更賺。圖／聯合報系資料照片
網友認為買ETF比買房更賺。圖／聯合報系資料照片

買房或買股票兩種投資都有人喜好，不過究竟是哪一種投資獲利更高也更穩定，兩派人馬則各有不同主張。有網友認為「買ETF跟買房獲利已黃金交叉」，他舉例「00878每年穩定6%以上，還可以借出當收租，但買房租金不到2%」。然而其他網友指出，房價不可能會跌，正是這點讓不動產投資持續稱霸。

一名網友在PTT發文指出「買ETF跟買房獲利已黃金交叉」，他分析，買房的優點是「可以5倍槓桿」，但租金連2%都不到，還可能租不出去、遇到難相處的房客等，短期內也沒有太大的價差，未來的漲幅也不可能達到3、5倍這麼多。

而買ETF部分，雖然沒有價差可賺，不過可以穩定配息，他以00878舉例，每年配息6%以上，有價差等於多賺，還可借出多賺0.5％，若是投資高手，也可以低買高賣再低買回補，等於賺配息又賺價差。若是績效更好的其他標的，獲利還會更多。

其他網友則留言「你怎麼知道房價漲不上去？」、「藍綠政府都吃房地產業奶水長大的，不可能讓房地產泡沫的，想太多，想小跌都不行」、「要比較房產投資，那也是跟個股股票比，而不是ETF」、「你是股息教主嗎？」、「貸八成買房租人，實際租金報酬率沒這麼低」。

還有網友留言「10年前買台積電，現在5倍」、「除非執政黨放飛自我，不然誰執政都一樣不會讓房地產垮的」、「買房投資就是搞笑，永遠比不上指數投資」、「房子不太可能租不出去誒，我從來沒有放超過一週的，幾乎都秒掉，這個因素可省略」、「878是很穩定、抗波動的標的，買完不用顧又有配息領，只能說每種投資標的都有適合的族群」。

ETF 房地產 PTT

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