「定期定額」非獲利保證…是為了方便銷售金融商品？ 專家詳細分析

前幾天看到 喬王的投資理財筆記 寫了一篇「定期定額存股好不好」的文章，內容很長很有料，各位可以去看看，我自己看完後也有一點小心得，自己再寫一篇補充我的想法。

不管是基金或股票，大多數專家都建議定期定額持續買進，說是可以攤平成本，創造微笑曲線，獲利機會高，但我認為這只是被簡化，方便推金融商品的說法。

如果第一筆買進後，價格持續下跌，才會有攤平成本的效果，如果是持續上漲，就會越買越貴，成本越來越高，最有利的方式反而應該是第一筆就梭哈。

如果你投資的項目一路衰退，價格一直下跌，你可能等不到微笑的時候就將資產認賠賣出了，也很可能根本就不會反漲，微笑曲線對你來說變成一種恥笑斜線。

定期投資就一定也要定額嗎？誰說的，誰規定每一次投資都要買一樣的金額，誰說每次都買一樣的金額才能攤平成本，股市大跌的時候，你不能多買一點嗎，這樣不是攤更多更快？

但定期定額對於絕大多數的上班族來說，確實也是一個簡單方便的投資方式，因為收入固定，每個月能用來投資的錢也差不了多少，先教育你要先把想存的錢扣下來，剩下的才用來消費，你存的到錢，銀行/券商每個月都收的到錢，雙贏。

只是，定期定額一定就是獲利的保證嗎？

基於上面的分析，定期定額要獲利，必須要符合一個最基本的條件，就是投資標的長期來說是成長的，即使短期內有價格修正，最終還是會回到成長曲線，這樣定期定額扣下來才會看到傳說中的微笑曲線。

另一個是你要有足夠的信心長時間等待，如果你投資的是之前很流行的貝萊德世礦，從2011年一路下跌到2016年，之後才緩慢上漲，一直到現在才漲回2011年高點的75％左右，這一個微笑可是要撐12年才等的到，你對礦業這麼有信心嗎？

除了薪資來源，還有一筆可以投資的資金是現金股利，不管是年配息或是季配息，領到股息後不要花掉，繼續買進持股，其實也是一種定期定額，以配息率約5％的標的來說，等於每年固定買進5％，或每季固定買進1.25％，而且這筆金額可能比薪資還要高。

有人說定期定額到後期，攤平成本的效果會鈍化，如果這指的是從薪資存下來的部分，確實沒錯，資產已達2000萬時，每個月扣2萬塊投入確實影響不了多少成本，只是你的資金來源不該只有薪資，股利此時顯得更為重要。

同樣資產已達2000萬，年領5%的現金股利等於可以領到100萬現金，再投入買股的攤平效果，相較於每個月投入2萬的薪資，股利再投入絕對讓你有多一點感覺，而且這筆金額會隨著資本變大而放大，絕不會有鈍化的問題。

不管是每季或每年領一次現金股利，只要在領到股利後再投入，也是一種定期投資，頻率是季或年，不是月，領到多少股利就買多少，不需要買固定金額。

所以，與其堅持定期定額，建議不如換個角度思考，其實只要每隔一段時間就把手上所有的可運用閒錢投入就可以了，特別是領到的股息股利，到後期的效果，絕對比從薪資定期定額扣款要來的重要，這聽起來是不是更像「不定期不定額」。

但我要強調，不定期不定額意指每隔一小段時間就把手上所有的閒錢投入，不是要你看股市變化，股價高低，看月K線判斷股市低點，自己決定甚麼時候要買進多少錢，這不叫不定期不定額，這叫擇時操作。

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