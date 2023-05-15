指數型長期投資30年勝率100％？ 專家列舉「三歷史區間」皆無虧損

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聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

常常會有人說，「不能長期投資啦！萬一遇上失落的三十年，你辛苦了大半輩子最後卻發現自己的投資很失敗怎麼辦。」

然後附上一段很悲慘的三十年股市漲跌變化，藉此告訴投資人要懂得審時度勢，要懂得趨吉避凶才叫懂投資。

先不說長期低報酬對長期投資人的影響有多大，你以為市場長期低報酬是怎麼來的？

1950年代可還沒有指數型基金喔！第一檔開放給投資人購買的指數型基金是約翰．柏格於1975年創立的「第一指數投資信託」（First Index Investment Trust）。

所以當時的低市場報酬是源自於各方投資人進行「主動」擇時選股的成績總和。

如果股市長期低報酬又再來一次，你認為所有進行「擇時選股」的主動投資人會得到什麼結果？

我並不覺得市場報酬很差的當下，絕大部分進行主動投資的人能打敗市場；更有可能的是，主動投資人的群體裏將會有更多人得到比之前更悲慘的投資回報。

主動投資人與其擔心長期投資會得到低市場報酬。不如先想想自己要如何在低報酬的市場中打敗其他主動投資人，然後還能賺到可觀財富。

再來講到長期投資人，如指數化投資者遇到市場長期低報酬該怎麼辦？

根據下圖S&P500的三十年滾動回報來看，最糟糕的三十年區間在1926年後的三十年。這三十年間的年化報酬率大約為7.8％。

這段時間內遇到那些事？

1926-1955 年：經濟大蕭條、損失超過80%的股市崩盤、二次世界大戰、南北韓戰爭和四次的經濟衰退。

但長期投資人可以從市場上得到多少回報？總共為850％。所以進行長期投資會虧錢？

再來講到有些人談到從1950年代之後的三十年。

1956 年至 1985 年：民權運動、越南戰爭、一位總統被暗殺和另一位被迫辭職、OPEC禁運造成的油價衝擊、兩位數通膨率和利率以及六次經濟衰退

但長期投資人可以從市場上得到多少回報？年化報酬約為9.5%。所以進行長期投資會虧錢？

那如果是從現在回推過去三十年呢？自 1993 年以來的最近 30 年發生了：亞洲金融風暴、網路科技泡沫破滅、9/11、伊拉克/阿富汗戰爭、金融海嘯、新冠肺炎、烏克蘭戰爭、 9% 的通貨膨脹率，閃崩和好幾次衰退、政府債務危機、美中貿易戰。而過去三十年的年化報酬率是9.8％。

我們不知道未來三十年還會發生什麼鳥事，但肯定會有很多人告訴我們：「長期投資三十年是很長的一段時間，所以要很小心。」或是：「現在的經濟環境越來越成熟，監管機制也越來越完善。所以報酬會越來越『穩定』。」

也會有人這樣說：「要考慮高通膨問題！因為實質報酬會下降。」

當然就會有主動投資酸民說：「你們會說要長期報酬那是因為過去的歷史數據很好，但未來誰知道呢？」

是啊！我們永遠不能確認未來的報酬率會有多高，也沒有人可以跟我們做保證。

但當你回顧歷史上發生過的世界大事就會知道蠢事一直在發生，但人類世界持續前進中。我對於人類未來抱持審慎而樂觀的態度。

◎本文內容已獲 Jet Lee的投資隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

金融海嘯 通膨 烏克蘭 阿富汗

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