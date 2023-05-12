盤整到人走茶涼！ 專家：「三檔」占台股30％比重的權值股皆遭遇逆風
鴻海（2317）第一季獲利僅有0.93，和去年第4季相比減少68％，較去年同期相比減少56％，這個數字創下3年新低。原因是持股34％的夏普認列了500億資產減損，導致本季鴻海獲利數字遭到侵蝕。好在本業的毛利率與營益率都還是成長的，撇除業外影響，在這麼糟糕的大環境下表現還算不太差。
近期「台股三劍客」紛紛遭遇逆風，除了鴻海之外，台積電（2330）11日跌破500關卡，聯發科（2454）前4月累積營收衰退36%，3檔合計占台股30％比重的權值股都抬不起頭，怪不得台股最近盤整到人走茶涼。
投資不是天天買股票才叫投資，行情有好有壞，有行情的時候我們再來買股票，沒有行情的時候買什麼呢？
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跟大家報告一下，今年我們的玉荷包產季又到了，請大家預備備下單，感謝你看到這裡。
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