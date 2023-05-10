巴菲特都買哪些股票？ 2023年股東信繼續大讚可口可樂、另二家也耳熟能詳

巴菲特究竟是投資哪些公司的股票，才成為富豪的呢？以下介紹三間大家都耳熟能詳的公司──可口可樂、美國運通和吉列公司。

▎留意經營方針，購入可口可樂股票

從6歲時的打工經驗開始，巴菲特很早就接觸到可口可樂公司的事業。儘管如此，他實際買進可口可樂公司的股票卻是在大約50年後、1988年的事情。

當記者問他：「為什麼沒有更早開始買進可口可樂股票？」巴菲特的回答如下：

假設你即將出門遠行長達十年，你在出門前只能挑選一檔股票投資，之後就沒辦法中途更換，在前述的條件限制下，你會選擇什麼樣的公司？這家公司的事業必須簡單易懂，不僅擁有穩定成長的收益，將來的發展遠景也得夠好才行。 可口可樂公司的產品通路持續在擴大，不僅保有世界的領導地位，銷售量也持續在成長。這樣的公司，除了可口可樂之外，絕無僅有。我敢肯定，十年後再回來時，可口可樂的業績一定已經不同於以往。

(本文出自《巴菲特投資攻略圖解》) 巴菲特特別注意到1981年羅伯特．古茲維塔（Roberto C. Goizueta）接任執行長時揭示的經營方針：「接下來的十年，我將竭力為股東們打拚，以守護股東資產成長為主要目標。」

在那之前，可口可樂公司收購了養殖蝦、釀酒廠等事業，從事與本業完全不相干的多角化經營，但巴菲特並不贊同這樣的做法。所以當古茲維塔上任，徹底進行企業內部改造時，一向注重經營者的才能與品格的巴菲特當然沒有放過這個大好機會，開始大量買進可口可樂公司的股份。

古茲維塔走馬上任之後，可口可樂的業績蒸蒸日上，在1980年市值還只有41億美元（以股價乘以總發行股數計算，常用來估算大致的企業價值），到了1988年，已經大幅增加到158億美元，甚至在1998年更超越了1,600億美元。

▎看準相對便宜的時間點，購入美國運通股票

說到巴菲特跟美國運通的淵源，可以追溯到40年前，巴菲特還在管理投資合夥事業的時代。1963年，巴菲特將投資合夥事業總資產的40％、相當於1,300萬美元，全數投資在這家公司上。

那一年，美國運通因為子公司捲入醜聞事件，股價一路從60美元暴跌至35美元。巴菲特當然沒有放過這個投資機會，因為當優質企業的股價由於特殊事件導致下跌時，反而是最佳的買點。

之後，美國運通的股價在兩年內反彈近三倍之多，這筆投資讓巴菲特的投資合夥事業賺進約2,000萬美元的收益。

在那之後，他又陸續買進美國運通股票，並且在1994年大量加碼買進。當時正值執行長詹姆斯．羅賓森（James Robinson）因收購案失敗而下台，哈維．葛洛柏（Harvey Golub）接掌管理的第二年。葛洛柏除了揭示「讓美國運通卡成為世界上評價最高的信用卡品牌」的願景之外，更主張財務目標透明化。

在葛洛柏的改革之下，美國運通的利潤顯著改善，這也印證了巴菲特常說的：

敢保證絕對會交出成績的經營者，總有一天，一定會讓各位看到實際成果。

▎看準品牌力，購入吉列公司股票

巴菲特開始對吉列公司感興趣是在1980年代。

吉列是美國最大的刮鬍刀生產廠商，不僅在全球14個國家擁有工廠，在海外也是赫赫有名的一流企業，擁有龐大的事業群。

然而，當時業績陷入泥沼的吉列，成為被合併與收購的最佳標的。吉列公司曾經四度進行反收購的攻防戰，淨資產已幾近耗盡，在這個艱困時期主動提供資金贊助的，就是巴菲特。

巴菲特認為，吉列的事業簡單易懂，將來的發展遠景也很好，他說：

人只要活著就必須刮鬍子，因此刮鬍刀的需求永遠存在。如果有公司毫不懈怠地開發新型替換刀片，不斷地強化銷售力和品牌力，那麼豈有不投資的道理？人們每天都要刮鬍子，每年都會固定支付20美元的代價來換取刮完鬍子後的爽快感。

之後吉列推出了全球熱賣的「吉列感應刮鬍刀」，業績果然急速上揚。吉列的產品占據全球約70％的市場，強勢的品牌力，幾乎可以將「刮鬍刀」與「吉列」畫上等號。

波克夏在1989年投資6億美元買進吉列公司11％的股權後，目前持有的部分市值約58億美元。雖然吉列後來在2005年被P&G寶僑公司購併，巴菲特仍然繼續持有該公司的股份。

▎「巴菲特概念股」就存在於你的日常生活中

當我在演講時提到可口可樂、美國運通、吉列的例子時，有人會問：「在日本也有巴菲特想要買進的公司嗎？」

答案當然是肯定的，根據2006年5月10日《日經金融新聞》的報導，巴菲特在股東大會後的記者會中談到「想投資日本的企業」，就透露了他認為日本有許多值得投資的公司。

在報導中，《日經金融新聞》的牧野洋先生甚至大膽預測接下來巴菲特可能會買進的日本企業候選名單。文中提及，巴菲特曾經在2000年高度讚許Sony公司的潛力，應該會對Sony的金融子公司「Sony金融控股」感興趣。花王等個股也都是可能的投資對象。

如果各位在日常生活中感覺到「那家公司的產品真不錯，今後應該會大幅成長」，或是「那家公司社長的經營方針，我也有同感」，不妨想想巴菲特在投資可口可樂、美國運通、吉列公司時的判斷依據，說不定這就是你成為富豪的契機。

（本文出自《巴菲特投資攻略圖解》作者：三原淳雄 譯者：蕭仁志）