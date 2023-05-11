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新手拿20萬買ETF怎麼配？網籲「先買再說」推分批買這檔

聯合新聞網／ 綜合報導
股市新手詢問ETF配置。台股示意圖。本報系資料庫
股市新手詢問ETF配置。台股示意圖。本報系資料庫

股票投資標的選擇相當重要，投資人可以根據自己的需求選擇不同性質的標的。有股市新手詢問，他希望達到「複利滾動、不太看盤、盡可能分散風險」三個訴求，本打算定期不定額買進0050、00878，但高股息股票似乎不適合自己。其他網友則建議「先買再說」，也有人推薦分批買進006208。

一名網友在論壇Dcard發文詢問ETF搭配，他表示，小弟有一筆錢大約20萬， 主要投資心態就是複利滾動、不太看盤、盡可能分散風險，原本想以定期不定額的方式買0050、00878，看到網路影片的講解Ｍ瞬間發現買高股息似乎不符合我這個還年輕的小伙，那0050最適合新手搭配哪檔股票做分散呢？」

其他網友則留言「你要買國外標的，直接複委託就好，vti+vxus就能買下全世界」、「台灣ETF追蹤外國指數管理費很高，要投資海外複委託美股ETF就好」、「我自己是都006208，每天無聊都會看一下盤，覺得價格可以就少量分批買進，因為偶爾會看盤，所以覺得定期定額有點綁太死」。

還有網友建議「先買了再說，不管買什麼長期就是躺著賺，一堆人整天說存股 0050、0056什麼鬼的，結果還是一堆賺不到錢的，抱著一支股票絕對比想像中還要難」。

ETF 高股息 Dcard

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