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他「資金留八成現金」因怕有鬼故事！ 網看衰：不如分批投資

聯合新聞網／ 綜合報導
近期股市不穩定，不確定性很大。圖／聯合報系資料照。
近期股市不穩定，不確定性很大。圖／聯合報系資料照。

近期股市不穩定，不確定性很大，有投資人擔心「又有鬼故事發生」，因此手邊資金八成留下現金、剩下兩成持股。有網友支持他的做法，但也有人認為，「越是這樣想會越不敢投，不如分批投資，把子彈打光」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「大家目前的資金水位？」他表示，「最近市場情況不確定性很大，一下好一下壞，常常像坐雲霄飛車，個人目前偏保守，覺得之後可能會有其他鬼故事發生，因此把現金水位拉到蠻高的，持股大概20%、現金80%，走一個留得青山在，不怕沒柴燒的路線，但也好奇大家目前的水位都是如何？」

其他網友則留言「你越是這樣想就越不敢投，等你一直等不到大跌時，投了就跌，不如早早投、分批買，把子彈打光」、「震盪行情保留現錢總沒錯」、「隨時都90%以上，只留三個月緊急預備金，大盤高點找低風險，大盤低點找高成長資金停泊，手上股票市值1000多萬」、「留現金是對的，留著等方向」。

不少網友分享資金配置，紛紛留言「目前還被套3分之1資金現金5成，台股比較少買都買別的」、「80%股票、20%現金」、「All in美債」、「昨天趁有人拉高把泰山出一出，現在大概股票30%現金70%」、「現在現金水位剩15%、台股30%、美股70%」。

台股 美股 Dcard

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