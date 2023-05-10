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從巴菲特的六箴言中學習投資哲學 「讓自己的錢去公司上班」

聯合新聞網／ 時報出版
股神巴菲特。（美聯社）
股神巴菲特。（美聯社）

▎你買的是公司，而不是股票

「你買的是公司，而不是股票。」這句箴言充分體現了巴菲特的基本投資哲學。也就是說，股票投資其實形同擁有企業的一部分，所以在進行投資時不能不重視企業的內涵與本質。

很多投資人容易受股價波動和經濟動向的影響，而混淆方向，往往忘記應該多加留意發行股票的企業的本質。雖然股票只是企業的一部分，但股票的價值卻等同於企業的價值。長遠來看，股價終究會反映出這家公司的價值。

因此，謹慎研究事業內容，並找出具備未來成長可能性的公司，才是首要任務。

▎以成為企業主的心態研究公司

舉例來說，各位在找工作的時候，應該不會選擇沒有遠景的企業吧？一定是選擇自己可以如魚得水、經營者才能出眾、未來前途無量的企業。股票投資也是一樣的道理，只要想成是「讓自己的錢去公司上班」，我想就不難理解了。只要這家公司成長，在這裡上班的金錢也會跟著一起成長，託此之福，你的人生也會變得更加豐裕。

巴菲特只要發現屬意的投資對象，他會偏好收購整家公司。然而，在初期沒有那麼龐大的資金，即使是在累積不少資產之後，想要收購像可口可樂這樣大規模的企業也是不可能的任務。在這種情況下，巴菲特雖然和一般投資人一樣買進部分股權，但他還是以收購公司的心態，進行嚴格的投資判斷。

巴菲特曾經說過這樣的話：

保險也好，造紙也好，當你注意到一家公司時，先假設自己即將繼承這家公司來進行調查。也就是要站在經營者或大股東的立場，設身處地思考，而且假設自己持有的資產就只有這家公司，沒有別的了。

在這樣的情況下，身為公司領導者的自己該怎麼做？想要怎麼做？有著什麼樣的競爭對手？有著什麼樣的顧客？並試著向不同的人提出這類問題。

如果能做到這個程度，說不定已經比經營者更徹底了解這家公司。巴菲特就是秉持著「股票投資＝成為公司的老闆」這樣的心態來看待每一家公司。

▎認清自己的投資態度

我們經常聽到「做股票」這樣的說法，其實，正確說法應該是「從事股票投資」。

在美國，大部分人都理解股票投資的真正意涵，他們會將「投資」（investment）、「交易」（trading）、「投機」（speculation）這三個單詞區隔使用。我們必須先認清自己是以哪一種心態從事投資。雖然自稱在「做股票」，但連自己實際上在做些什麼都搞不清楚的人恐怕占了多數。

(本文出自《巴菲特投資攻略圖解》)
(本文出自《巴菲特投資攻略圖解》)
所謂的投資家，他們買進股票並非以賣出為前提。他們的做法是透過股票投資，持有公司的一部分，與企業共同成長。這也是巴菲特的投資法。

其次，交易員則是打從一開始便考慮賣出才買進股票。他們利用技術分析，採行在股價相對便宜時買進、上漲時賣出的交易模式。

投機者的心態則是雖然不知道哪邊勝算比較高，總之就是賭一把。

要以什麼樣的心態從事股票投資當然是個人自由，最重要的是，要好好認清自己的心態。尤其是當你能夠清楚辨別投資或是投機行為，將對資產的累積產生極大影響。

▎簡單辨別投資家與投機者的方法

辨別投資家與投機者的絕佳方法，就是觀察他們是否持有所投資的公司生產的物品。巴菲特的身邊充斥著他所投資的公司的各項相關產品，例如，辦公室的櫃子裡擺著可口可樂的紀念瓶，牆上掛著裱了框的美國運通及富國銀行的股票，桌上放著時思的巧克力罐，檔案櫃旁還設有隨時可取用可口可樂各式飲品的小吧檯。巴菲特就是如此愛用這些他投資的公司的產品。

倘若你有愛用的商品，也有過想要購買這家公司股票的念頭，那麼，你已經具備投資家的特質。

如果是投機者會怎麼做呢？他們會整天緊盯電腦螢幕不放，對股價的波動相當敏感，但是對這家公司生產哪些產品或提供哪些服務完全不感興趣，甚至可能連這家公司在做什麼都一無所知。

巴菲特相當厭惡「跌深就買、漲多就賣」這種短線操作的投資方式。因為他認為，從長遠的角度來看，短線買賣不僅無法獲得更大利益，對經濟還可能帶來負面影響。

巴菲特曾經說過：

股票市場已經不需要賭博行為，更不需要鼓勵大家這種行為的證券公司。股票市場真正需要的是，能夠以長遠的眼光找尋明日之星並提供資金的投資家，以及提供這方面諮詢的顧問。

企業借入資金的正確心態不應該在於投機，而應該在適切的判斷下運用資金。現在的股票市場簡直就跟喧嘩的賭場沒什麼兩樣！

（本文出自《巴菲特投資攻略圖解》作者：三原淳雄 譯者：蕭仁志）

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