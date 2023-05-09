為什麼巴菲特的公司不配股息？「買回庫藏股」究竟是什麼？

▎企業的未來終究繫於經營者

由於巴菲特是以成為企業主的心態在選擇投資標的，自然會針對經營者的資質進行嚴格的評估。倘若經營者並非能幹且誠實，儘管企業的未來展望一片光明，他也絕對不會投資。對此，我也深表贊同。

由於購買股票相當於持有企業的一部分，我們有必要事先了解領導這家企業的經營者是什麼樣的人。如果經營者是值得信賴的人，我們當然就能安心地把錢交給他運用。

巴菲特曾經說過： 我只和值得尊敬的經營者共事，未來我也不打算改變這個原則。遵守這個原則，不僅可以讓獲利提升的可能性最大化，還可以保證我的人生過得無憂無慮。跟會讓自己胃痛的人一起共事，簡直就跟為了錢而結婚沒什麼兩樣！

▎從盈餘的使用方法了解經營者的想法

巴菲特認為，具有魅力的經營者，應該是行事理智、對股東誠實、能夠打破慣例並獨排眾議的人。他認為只要是符合這三個條件的經營者，就能提升股東的價值。

以下我們先介紹幾個判斷經營者是否理智的重點。

(本文出自《巴菲特投資攻略圖解》) 最能表現經營者想法的就是盈餘的分配方式，也就是如何使用賺來的錢。

企業跟人一樣都有所謂的「生命週期」，在年輕且成長迅速的時候會把賺來的錢投入新工廠的建設或新產品的開發，以達到更多的成長。一旦成長到某個階段，速度就會開始慢下來，而扣除成本後剩餘的錢也越來越多，到這個階段，如何使用剩餘的錢就是重點所在了。

如果把剩餘的錢拿去再投資，可以創造出令股東滿意的利潤，那麼當然不做其他第二選擇。問題就在於無法創造出足夠利潤的時候，巴菲特認為，這就是考驗經營者的想法是否理智的時候了。

此時，這些錢的用途有以下三種選項：

1.縱使投資效率不佳，還是繼續投資

2.收購其他公司，以獲得成長機會

3.將手頭持有的現金還給股東

一般而言，選擇1的經營者往往輕易認為投資效率不佳只是暫時性的問題。然而，如果經營者無法確實掌握公司的狀況，往往會造成浪費，所以就這一點而言，繼續投資並不能算是理智的行為。

其次，巴菲特對於選擇2的經營者抱持懷疑的態度，因為在煩惱如何運用盈餘時、選擇去收購其他公司，往往都會買貴，損及股東權益的可能性相當高。

巴菲特認為，選擇3「將手頭持有的現金還給股東」才是最理智的做法。因為，當公司已經無法再創造令股東滿意的利潤時，把現金還給股東，才是考量股東利益最大化的合理行為。

▎如何把盈餘還給股東？

當公司要將盈餘還給股東的時候，可以選擇的做法有「增加配發現金股利」，或是「執行買回庫藏股」。

增加配發現金股利能讓股東自行尋求其他投資機會，有效運用個人資產。相較於美國企業，一般日本企業配發現金股利的比例偏低，但最近企業開始風行重視股東的經營方式，因此配發現金股利的比例也有逐漸增加的趨勢。

但是，這不表示盲目地增加配發現金股利就是好的。將盈餘配發給股東的時機，應該是在相較於公司再投資所得的利益，投資人可以得到更高投資報酬率的時候。

事實上，波克夏從來不配發股利。1985年，巴菲特曾經向股東提出三個方案：

1.像之前一樣，將盈餘全數再投資，不配發股利

2.將5％至15％的盈餘拿來配發股利

3.和其他美國企業一樣，將盈餘的40％至50％拿來配發股利

結果有約九成的股東選擇將盈餘全數再投資的方案。

因為波克夏的股東們判斷，與其拿到配發股利，還不如繼續交由巴菲特投資，可以獲得更高的報酬率。

把盈餘還給股東的第二個方法是買回流通在外的股份，也就是所謂的「執行買回庫藏股」。當公司從公開市場買回股份，流通在外的股數就會變少，平均每股價值就會因此提升。

這種方法雖然很難讓人聯想到與股東有什麼直接的利益關係，但是在企業的股價低於企業實際價值的情況下，這麼做對股東的確有利。

曾經有人問巴菲特，當波克夏的股價低於實際價值時，會不會考慮買回庫藏股，巴菲特這麼回答：

這是相當合理的行動，我想我應該會這麼做。不過，這僅限於波克夏的股價比我們感興趣的其他公司的股價還被低估的情況。

真不愧是永遠在比較各種方法，以持續追求更高獲利的巴菲特！

▎懂得從失敗中學習的經營者才值得信賴

自從巴菲特向摯友查爾斯．蒙格學到「企業的失敗經驗也具有研究價值」的觀念之後，對於能夠坦率談論自身失敗經歷的經營者，巴菲特都會給予高度評價。他對於自己的失敗經驗也是毫不遮掩地公開談論：

我曾經投資全美航空（US Air）的特別股，但那一開始就是個失敗。因為我並非判斷它是出色的事業才投資，世界上並沒有那麼多出色的事業。

談到失敗的原因，巴菲特說：

自從萊特兄弟首次成功飛行以來，儘管人類已經投入上億美元的資金，整體航空產業到現在還是處於虧損狀態。航空技術的進步或許對人類而言是偉大的一步，對資本主義卻是很大的退步。

為了表示他絕對不會再重蹈覆轍的決心，他語帶幽默地說：

有人告訴我一個慈善團體的免付費電話號碼，當我又動念想買航空公司股票的時候，就打這支電話告解：「我叫華倫，我不是酒精中毒（alcoholic），而是航空股中毒（aeroholic）。」接電話的人一定會安慰我吧。

巴菲特在1989年的年報刊載了「最初25年間的失敗」，坦承自己曾經犯過的錯誤。之後標題改為「最新的失敗」，每兩年報告自己最近犯過的錯誤。他深信，能侃侃而談自身失敗經驗的經營者，才能從失敗中記取教訓。他不僅尊崇這樣的經營者，同時也不忘鞭策自己效法這樣的做法。

經營者能夠誠實地面對股東，這對經營者自己而言也有好處。要是經營者欺騙股東，很可能有一天自己也會被騙。

巴菲特常說，評估一個人的時候有三大重點：

誠實、理智與活力。然而，一旦沒有了誠實，理智與活力可能會惹出麻煩！

因此，巴菲特始終認為，經營者的誠實甚過一切。

（本文出自《巴菲特投資攻略圖解》作者：三原淳雄 譯者：蕭仁志）