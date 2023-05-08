「花朵盛開之時，雜草便不再重要」 巴菲特大賣台積電、親揭汰換投資組合時機

▎揭開巴菲特的投資組合

相較於機械式分散投資的指數型投資，巴菲特建議的「核心投資」更適合只想投資少數精選個股的積極型投資人。

讓我們先來看看巴菲特的投資組合吧，巴菲特經營的波克夏的投資組合如下頁圖表所示。儘管這個投資組合的市價總值高達1,705億美元，主要的個股卻只有15家公司，而且持有時間都長得驚人。其中，可口可樂、美國運通等都是本書中多次提到的個股。

隨著時代趨勢提高投資組合的報酬率，幾乎是每個投資組合經理人都會做的事，但巴菲特的投資組合的特徵是，一旦認定是好的個股，就會集中投資，這就是「核心投資」。

一般認為，只要盡可能分散持有個股或金融商品，就可以降低風險。可是巴菲特卻認為，持有許多沒有經過仔細調查的個股，風險反而比較高。

▎核心投資的五大成功法則

接著，讓我們來看看核心投資的主要特徵有哪些。這裡引用《巴菲特勝券在握的12個原則》書中的一段內容作為參考。

1.找出表現優異的公司

(本文出自《巴菲特投資攻略圖解》) 所謂表現優異的公司，指的是那些業績長期維持穩定、經營者誠實面對股東的公司。前幾章談到巴菲特的選股原則，都是找出這類公司的方法。只要運用方法，找出表現優異的公司，就能找到適合長期持有的績優個股。

2.投資個股檔數越少越好

對於已經習慣分散投資思考模式的投資人而言，可能會對這一點感到不太自在。巴菲特的核心投資概念受到費雪相當大的影響，費雪認為，與其分散投資在許多自己不太熟悉的企業，還不如集中投資在自己相當了解的少數企業比較好（參見第105頁）。

巴菲特也曾經說過，雖然對完全沒有投資概念的投資人來說，指數型基金是不錯的選擇，但是對股票投資有一點經驗與相關知識的人而言，核心投資是更好的方式。因為只要具備一定程度的相關知識，找出表現優異的公司，精選個股，就能架構出成功的投資組合。

3.提高命中率

巴菲特的投資原則之一，是只鎖定那些他確信會投入自有資金至少10％的公司。每檔個股配置10％的資金，表示持股不會超過十檔以上。

然而，巴菲特所謂的核心投資，並非找出十檔績優股之後平均分配資金，他篩選出的個股當然也會有優劣之分，因此相對優異的公司就應該投入較多的資金。

4.耐心地長期持有

找出那些至少可以持有五到十年的績優個股。巴菲特曾經說過，買進股票應該以「終生持有」為原則，買進那些馬上就打算賣掉的個股是愚蠢的行為。

然而，如下一節要介紹的，如果發現更好的公司，或企業的經營方針有所改變，投資人就有必要重新檢視投資組合，調整投資組合。

5.不因股價的變化而陷入恐慌

股票市場經常在變動，但優秀企業的股價遲早會上漲，所以沒有必要跟著市場波動而心情起伏不安。

巴菲特對於股票市場的動態幾乎毫不在意，他曾經說過：

在我心中有著不為漲跌所動的鎮靜，因為我就是和那些相信沒什麼好怕的人們一起成長的。

事實上，他的事業夥伴蒙格也是完全不受股價影響的人，因為比起股價的波動，更重要的是建構高品質的投資組合。

▎巴菲特決定汰換投資組合的時機

由於巴菲特的投資法是以「終生持有」為原則，所以他對於投資組合的調整相當慎重。正如本書第82頁提到的，一直反覆買賣股票會造成手續費和資本利得稅金的增加，抵銷了「複利效果」。

可是，買進之後就這麼放著不管好嗎？

當然不是。巴菲特在買進股票之後還是會繼續研究這家公司，同時也會留意那些還沒買進的潛在標的。只要符合以下條件，他就會進行成分股的汰換：

1.發現新的績優個股時

2.現有持股已經不再符合當初設定的基準時

3.事後發現自己先前的決策有誤時

在這種情況下，巴菲特是怎麼做出汰換投資組合的決定呢？

首先，發現新的績優個股時，手上的現有持股會是很有用的判斷資料。也就是說，新發現的個股必須與現有持股一一比較，只有當新的個股更加符合自己的投資哲學時，才進行個股的汰換。除此之外，投資組合應該維持不變。

在比較兩檔個股時，應該採行與當初選股時完全一樣的基準：事業是否簡單易懂、企業的未來展望好不好、經營者是否誠實面對股東、股價與企業價值相比是否被低估了……一一對照這些標準檢視，如果很明顯是新的個股占上風，那麼就來到巴菲特認為應該汰換的時機了。

▎巴菲特決定「賣出」的時機

此外，只要一發現現有持股已經不再符合當初設定的基準時，巴菲特就會毫不猶豫地賣出持股。

不管當初買進時是多麼優秀的企業，隨著時間的更迭，情況也可能會有所變化。例如經營者改朝換代，導致經營方針改變，或是大環境的改變，造成核心事業已經不合時宜等，這些情況都有可能發生。當巴菲特察覺到這類變化時，就是賣出的時機。

另外，當他發現自己先前的決策有誤時，也會出脫持股。

本書第147頁介紹過的全美航空就是一例，還有，明明是大宗商品事業，卻誤以為具有相對優勢，或誤判具有高收益力……發生這些情形時，巴菲特的做法就是盡早拋售持股。

如果沒有符合以上這三種情況，就應該以「終生持有」為基本原則。

（本文出自《巴菲特投資攻略圖解》作者：三原淳雄 譯者：蕭仁志）