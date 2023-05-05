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im.B無單位可管…受害者值得同情？網「跟政府什麼關係」：愛貪被騙活該

聯合新聞網／ 綜合報導
「不動產借貸媒合平台im.B」爆出吸金詐騙，截至目前為止，至少吸金25億元、5000人受害。圖／桃園市政府勞動局提供
「不動產借貸媒合平台im.B」爆出吸金詐騙，截至目前為止，至少吸金25億元、5000人受害。圖／桃園市政府勞動局提供

「不動產借貸媒合平台im.B」爆出吸金詐騙，截至目前為止，至少吸金25億元、5000人受害。網友討論「被騙錢的人值得同情嗎？政府是否需要負責？」但不少人都感到不以為然，直言「被騙活該，跟政府什麼關係？」

據了解，im.B號稱民眾購買債權後，投資報酬率達5到8%，吸引不少民眾投資，但日前平台負責人曾國緯疑似挪用資金，無法拿出投資利潤時，發行「假標」再籌集民眾拿錢投資，只到日前撐不下去，騙局才被爆出。

有網友在論壇Dcard發文表示「被im.B騙錢的那些人值得同情嗎？想問大家偏向哪種看法？第一，一年保證10幾%，自己貪被詐騙活該。第二，政府出來負責」。

多數網友感到不以為然，紛紛留言「我對於all in身家去一個自己知道可能是龐式騙局的東西感到不解」、「活該，舒服，加密貨幣都沒這麼高了，結果一堆人投身家好勇」、「負責勒，賺錢要不要政府負責？ 誰說你可以讓我賺那麼多，坑殺那些韭菜我都良心不安了，笑死」。

有網友表示，「P2P從以前就存在了，老一輩的人都喜歡標會，就是P2P的原型概念，只不過現在進化成用網站跟軟體標會而已，標會被倒會也是正常發揮而已，沒什麼好同情的」。

不過也有人持反面意見，留言「英國、美國、澳洲都有相關的p2p法條監管，為什麼台灣不做？今天發生了這樣超過25億的詐騙案，這樣巨大的傷害案件，這五千個人也沒有辦法去告這家公司總經理嗎？25億從銀行轉出剩一萬，向檢調搜索還不能凍結帳戶，還沒犯法洗錢？而政府也沒有辦法讓法條更新，以防未來詐騙手法更多更亂嗎？如果政府不修法，要怎麼改變社會？讓社會大家更安心投資？」

詐騙 吸金 Dcard im.B P2P

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