他哭窮申請租屋補貼被抓包「一大疊股東會通知書」 房東冷眼：大戶膩？

許多小資族都會買零股投資，順便拿股東會紀念品，但是即使買零股也會收到「股東會通知書」。一名網友在網路表示，之前為了申請政府房屋補貼，渾身解術和房東求了老半天，結果日前房東卻拿著原PO「一大疊的股東會通知書」轉交給原PO，順便補了一句「大戶膩？」讓原PO尷尬得直言「這真的是天大的誤會。」

一名網友在「●【爆廢公社二館】●」表示，自己當時候哭窮，而極力向房東申請租屋補貼，而日前房東拿著一大疊「股東會通知書」轉交給自己時，房東補了一句「大戶膩？」原PO向房東解釋，他只是買零股而已，但是房東認為零股不會有通知書，而產生了「天大的誤會」，他無奈表示「今年的房租漲定了，我完蛋了。」

貼文一出，這一大疊股東會通知書都讓網友十分驚訝，紛紛表示這是炫耀文吧：「零股也太多張了吧」、「在這個世道，有閒錢買股票的都叫大戶，像我這種窮人1股都沒有，只有屁股」、「那麼多張通知單，即便都1股，如果是高股價股票（信驛、大立光、富邦媒⋯）也是非常可怕的⋯大戶無誤」、「這麼一疊，也不是泛泛之輩」、「就算是零股，這些加也不少了，真的是炫富廢文」、「大戶無誤！就算真的零股，買這麼多支也要不少。」

網友也開玩笑說道「你終於被房東找到漲價的把柄了」、「房東表示，這下不漲都看不起大戶」。也有房東被釣出來表示：「身為一個小房東，我的房客有這堆至少每個月漲2,000。」