「今年股市像2009年」他樂觀喊漲！網卻看衰：大跌前的寧靜

2007年到2008年發生環球金融危機，又稱2008年世界金融危機，是美國自1929年經濟大蕭條以來最嚴重的經濟災難。美國股市下跌超過50%，國際金融機構損失高達1.4兆美元。有網友認為，現在的狀況與金融危機後的2009年差不多，樂觀認定「未來股市將成長」。不過也有人認為現在只是「大跌前的寧靜」。

一名網友在論壇Mobile 01發文表示，「當年2009年經過2008年的恐怖崩盤之後，大部分的人都對經濟悲觀、絕望，認為還會再崩盤一次、最壞的還沒有來，不過股票是反應未來，往往最糟糕的時候，其實就代表不會更糟糕，之後只有比糟糕還要好」。

該網友表示，「結果2009年就出現經濟衰退、股市反而繼續上漲，雖沒過前面一個最高點，但是也慢慢回升，現在其實就是2009年當年的情況吧，股市再樂觀的時候崩盤，在懷疑中成長」。

其他網友則留言「現在都是瞎子摸象，大家用自己得到的資訊拼湊、預測，以後見真章了，我猜是大跌前的寧靜」、「如果過沒幾個月大跌又可以說現在像2007了，哈」

還有人留言「市場的走向是全體參與者行為結果的總和，人的行為又是由自己的預期驅動，想預期市場的走向，等於是要預期市場參與者集體的預期，要預期他人的預期，原本就很困難」。