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存股新手要「先集中再分散」…多少張後再考慮其他檔？ 專家：比較殖利率

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

先集中，要集中到什麼時候再分散？

小車曾說存股新手要「先集中再分散，才有成就感」，最近有粉絲朋友問我要先集中到什麼程度，再分散至第二檔呢？

累積10張以上

這個問題基本上沒有固定答案，就我個人而言，選定一檔股票會先累積至少10張以上（因為我愛整數，但台積電無法）。若累積達10張之後，這檔股票的價格依然相對划算的話，則會繼續累積張數，直到投入金額超過100萬元才會開始分散至第二檔。

至於設定投入金額100萬也沒有為什麼，純粹是自己內心可以承受單壓一檔股票的最大值，大家可以自行設定上限。

比較價格殖利率

假設存滿10張以後，發現該檔股票價格已在高點，殖利率相對沒有比較划算時，我就會尋找下一個核心持股開始累積。

例如在2019～2020年金融股殖利率划算時，我累積了A股票30張、B股票40張、C股票10張，還有成長股D股票及E股票。

後來2021年的年尾金融開始瘋漲，價格殖利率相較沒有高股息ETF划算時，核心持股我會開始改存F檔ETF，若價格持續划算就繼續存，存到超過100萬元，再開啟存G檔ETF……，以此類推，而成長股則持續投入D股票與E股票。

至於A、B、C檔金融股，獲利穩定則續抱，兩年衰退就賣出換成當時在集中累積的股票。如果往後幾年局勢改變，金融又開始變得划算時，再繼續回去累積張數。

若手上標的均已超過100萬，又找不到更好的標的時（目前還沒到這個境界），就會再從持有標的裡挑選價格相對合理的買進。

友情提醒：大盤差會優先買成長股

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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