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買爆低價股更賺？網笑「韭菜邏輯」曝高價股最大優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇「買股票要買貴的還是便宜的？」（本報系資料庫）
有網友好奇「買股票要買貴的還是便宜的？」（本報系資料庫）

每檔股票價格不盡相同，不同公司股票價差也相當大，有網友好奇「買股票要買貴的還是便宜的？股票是否只要靠量越大，即使漲幅很低，也可以有相當可觀的投報率？」其他網友卻狠酸是「韭菜標準邏輯」，有人直言「除非公司未來可期或是高層要炒作，不然其實低價股很難有你說的空間」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「我每個月大概可以拿出3到4萬來買股，平常要上班，所以只能下班或是假日才能研究個股。目前希望先選一檔ETF來存，同時培養出研究個股的一套流程，希望今年可以選出個兩支個股來建倉」。

該網友表示，如果以同樣的資金，買進低價股的話可以買更多股數，他好奇問，「股票是否只要靠量越大，即使漲幅很低，也可以有相當可觀的投報率？如果是這樣的話，那我們為什麼還要買帳面價格高的股票？」

該網友不解表示，「我實在不太明白為什麼一大堆人吹捧要買美股，或是存股台積電？為什麼大家不去買爆便宜的股票就好？投入同樣的錢，要求不多，給我漲1塊利潤就很可觀了不是嗎？」

其他網友則解釋「簡單來說高價股一定有他的題材、獲利能力、技術、未來性等存在，也就是公司價值，你所說的買低價股問題是股價之所以低，就是沒有上述的東西存在」、「除非公司未來可期或是高層要炒作，不然其實低價股很難有你說的空間」。

有網友建議「你都提到了有上班的問題，代表能夠拿來做研究的時間很少，這樣幾乎不太能夠找到低價且具未來成長性的股票。定期定額etf 才是你的好選擇」。

韭菜 台積電 Dcard ETF

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