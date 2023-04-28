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一賣就漲！他心急太早賣股「獲利少10倍」 苦主曝慘痛經驗：少賺80萬
股票市場瞬息萬變，也許前一天賣出的標的，隔一天就逆勢大漲。有網友好奇詢問「大家有沒有一支股票抱很久都沒漲，結果一賣就漲的標的呢？」其他人則紛紛指出是長榮海運、陽明海運、長榮航空、大樹、寶雅等，有網友因為太早賣出獲利少十倍，也有人直接少賺80萬元。
一名網友在論壇Dcard發文詢問「你後悔沒抱久一點股票？」他表示，「我目前還沒有這個機會，也希望不要有，但大家有沒有一支股票抱很久都沒漲，結果一賣就漲的呢？」
其他網友則留言「長榮海運，以為50就差不多」、「18的陽明，25就賣了」、「我長榮10塊3張，然後8.多賣，當年疫情剛開始，現在想想我虧慘」、「80多塊的大樹126賣，少賺80萬；還有以前還在菜的時候買的寶雅55賣16X賣，現在603」。
還有人留言「緯創30賣了，剛剛看46了」、「東哥遊艇，一百多賣掉隔半年變成五百多，還有陽明長榮，三十左右賣掉不到半年兩百多」、「聯詠250買390賣掉⋯現在438」、「創意權證去年10月買在390剛好低點，抱幾天就賣了，如果放到現在獲利差快10倍」。
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