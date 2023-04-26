首選抄底哪檔股票？網曝「這類股」是趨勢 卻有人看衰

25日台股開低走低，盤中最低15353.22點，權王台積電（2330）重挫，股價下跌1.63%，跌破500元關卡，大盤指數終場收15370.73點，下跌256.14點。有投資人詢問「這波殺下來首選抄底哪檔股票？」其他人則認為「隨便抄都會漲」，不少網友建議選擇「AI相關股票」，但也有人直言「大家想抄就會繼續跌」。

一名網友在PTT發文詢問「請問這波殺下來，首選要進哪檔抄底呢？」他表示，「上個月已出清持股冷靜冷靜，請問這波殺下來，大家首選抄底哪檔股票呢，賠一屁股，趁彈起來讓我回一下血吧」。

其他網友則留言「認真說，壽司和黃金餃子，平常大盤反著做，今天一起跌，就是入場抄底時機」、「其實隨便抄，真要漲也會是全線上漲，拿飛鏢射就好了」、「問就是雷虎、漢翔、華城、華孚、營邦、華紙」、「金融吧，不太跌」、「軍工、儲能、碳中和」。

不少人提及AI相關標的，留言「AI概念股」、「軍工、儲能、車用、低軌衛星、AI、碳權，自己選吧」、「AI相關的應該是長期趨勢無誤了」、「還是AI，不過要腰斬才有低接價值」。

不過也有人建議再緩緩，留言「還有人想抄底代表會繼續跌」、「畢業文出來再抄也不遲」、「大家想抄繼續跌+1」、「這麼早就有抄底文」、「還在炒底 愈炒愈低」、「還沒到底」。