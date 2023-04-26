快訊

桃機接獲恐嚇信！中國國際航空班機疑有爆裂物 南跑道緊急關閉

NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

朱銘久病厭世 台灣能推行「安樂死」？薛瑞元指出卡關重點

首選抄底哪檔股票？網曝「這類股」是趨勢 卻有人看衰

聯合新聞網／ 綜合報導
25日台股開低走低，大盤指數終場收15370.73點，下跌256.14點。（本報系資料庫）
25日台股開低走低，大盤指數終場收15370.73點，下跌256.14點。（本報系資料庫）

25日台股開低走低，盤中最低15353.22點，權王台積電（2330）重挫，股價下跌1.63%，跌破500元關卡，大盤指數終場收15370.73點，下跌256.14點。有投資人詢問「這波殺下來首選抄底哪檔股票？」其他人則認為「隨便抄都會漲」，不少網友建議選擇「AI相關股票」，但也有人直言「大家想抄就會繼續跌」。

一名網友在PTT發文詢問「請問這波殺下來，首選要進哪檔抄底呢？」他表示，「上個月已出清持股冷靜冷靜，請問這波殺下來，大家首選抄底哪檔股票呢，賠一屁股，趁彈起來讓我回一下血吧」。

其他網友則留言「認真說，壽司和黃金餃子，平常大盤反著做，今天一起跌，就是入場抄底時機」、「其實隨便抄，真要漲也會是全線上漲，拿飛鏢射就好了」、「問就是雷虎、漢翔、華城、華孚、營邦、華紙」、「金融吧，不太跌」、「軍工、儲能、碳中和」。

不少人提及AI相關標的，留言「AI概念股」、「軍工、儲能、車用、低軌衛星、AI、碳權，自己選吧」、「AI相關的應該是長期趨勢無誤了」、「還是AI，不過要腰斬才有低接價值」。

不過也有人建議再緩緩，留言「還有人想抄底代表會繼續跌」、「畢業文出來再抄也不遲」、「大家想抄繼續跌+1」、「這麼早就有抄底文」、「還在炒底 愈炒愈低」、「還沒到底」。

抄底 AI 大盤 台股 台積電 PTT

延伸閱讀

張國煒確定能拿到140億遺產？ 律師「還有兩關卡」：若打訴訟沒那麼快落幕

00878股利爽花跟再投入竟只差3千元 她曝「時間關鍵」：0050差2百多萬

殺錯檔？聯華食品大火 聯華（1229）股價卻下跌

台股下跌！他哀怨找不到原因 網酸韭菜曝「恢復平靜」時機

相關新聞

首選抄底哪檔股票？網曝「這類股」是趨勢 卻有人看衰

25日台股開低走低，盤中最低15353.22點，權王台積電（2330）重挫，股價下跌1.63%，跌破500元關卡，大盤指數終場收15370.73點，下跌256.14點。有投資人詢問「這波殺下來首選抄底哪檔股票？」其他人則認為「隨便抄都會漲」，不少網友建議選擇「AI相關股票」，但也有人直言「大家想抄就會繼續跌」。

殺錯檔？聯華食品大火 聯華（1229）股價卻下跌

聯華食品（1231）北斗廠25日清晨大火，計有22人送醫，其中7人死亡，不幸的事故也連帶牽連聯華（1229）、聯華電子（2303）股價，PTT網友表示，「聯華食大火，結果聯華直接跌下去，完全就是掃到颱風尾」。

台股下跌！他哀怨找不到原因 網酸韭菜曝「恢復平靜」時機

台積電（2330）25日跌破500大關，重挫台股，25日終場收盤為 15,370.73點，下跌256.14點、跌幅1.64%，成交量為2679.44億元。有投資人哀嚎「是在跌什麼？找不到原因」，其他網友則認為「漲多拉回修正而已，最後會在一波大殺盤後恢復平靜」，也有人酸他「韭菜特徵，整天想找為什麼」。

巧新（1563）股價回檔可以撿！PTT看好：利多有望漲停

巧新（1563）去年財報營收達64.02億元，稅後純益5.83億元，每股純益2.9元，獲利年增逾7成，創下3年新高。PTT網友表示，「配上最近股價回檔修正可以考慮撿一點」，還有人認為「4/22下午有利多，下週要漲停了」。

台股今下跌的三個原因！ 網酸「台灣先生」：本要回穩因他主力只好繼續倒

台積電（2330）跌破500大關，重挫台股今(25)日終場收盤為 15,370.73點，下跌256.14點、跌幅1.64%，成交量為2679.44億元。台積電（2330）收盤下跌 9元，收盤價為 498元、跌幅1.78%。 台股今天跌什麼？有專家點出三點原因，「美和台股重量級的財報無亮點，釋出第2季恐旺季不旺的狀況」、「櫃買指數相對弱勢資金出現觀望」、「市場預期5月3日聯準會還會升息1碼」。

他「股票抽不中」想換券商 網酸理由伯！神人曝：換這家就中玉山金

股票抽籤最基本的條件，就是要擁有一個台股證券戶，且每個人只有一次申購機會，即使手中有多個台股帳戶，也依然只有一個抽籤名額。有網友抱怨「股票都抽不中，會換券商嗎？」其他網友笑稱「理由伯」，狠酸「乾脆重新投胎」，但也有人說，「我台新換永豐第一次就中玉山」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦