殺錯檔？聯華食品大火 聯華（1229）股價卻下跌

聯華食品（1231）北斗廠25日清晨大火，計有22人送醫，其中7人死亡，不幸的事故也連帶牽連聯華（1229）、聯華電子（2303）股價，PTT網友表示，「聯華食大火，結果聯華直接跌下去，完全就是掃到颱風尾」。

有網友在PTT發文分享聯華食品大火的新聞，並表示，「1231聯華食工廠火警，多人受困火場，這兩年食品股大多頭訂單也算暢旺，但工廠公安還是要多加留意」。

由於聯華食品大火一事，竟導致聯華股價也跟著下跌，25日跌幅3.37%。有網友留言「聯華食大火，結果聯華直接跌下去」、「不會真的殺錯吧？台股真北七」、「散戶是看錯是不是，殺到1229」、「1229反而跌得比較多」、「聯華：我主業是氣體欸」、「1229掃到颱風尾，真的衰」。

還有網友發現，聯華電子（2303）25日股價也下跌，跌幅2.22%，有人留言「聯華電子也遭殃嗎？」、「2303也跟跌」。針對聯華食品的股價，網友則留言「聯華食1231沒跌欸」、「結果拉到平盤」、「結果尾盤收最高」、「拉平盤也不買太貴了，可能來不及出貨」。