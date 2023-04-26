台股下跌！他哀怨找不到原因 網酸韭菜曝「恢復平靜」時機

台積電（2330）25日跌破500大關，重挫台股，25日終場收盤為 15,370.73點，下跌256.14點、跌幅1.64%，成交量為2679.44億元。有投資人哀嚎「是在跌什麼？找不到原因」，其他網友則認為「漲多拉回修正而已，最後會在一波大殺盤後恢復平靜」，也有人酸他「韭菜特徵，整天想找為什麼」。

台股25日跌幅1.64%，針對下跌原因，國泰證券證期處協理簡伯儀、統一投顧董事長黎方國等2名股市專家點出三點原因，包括「美和台股重量級的財報無亮點，釋出第2季恐旺季不旺的狀況」、「櫃買指數相對弱勢資金出現觀望」、「市場預期5月3日聯準會還會升息1碼」。

PTT網友表示，「每次大跌前，至少美股會有關聯，或有fed的因素，但今天翻遍新聞都搞不懂在跌啥？是法人看到別人賣，就一直互相出清，越砍越多嗎？」

其他網友則留言「漲多拉回修正而已」、「跟2021年8月那波差不多，單純漲多殺融資，那次連9跌」、「已經漲了3個月，留點活路給空軍」、「就融資達高點了，沒必要再繼續撐盤」、「賣比買多會跌、想讓你賣會跌、覺得明天世界末日會跌、手殘按錯會跌、明天想漲更多會跌」。

但不少人都認為探討下跌原因沒有意義，有網友留言「韭菜整天找原因」、「漲的時候有找原因嗎」、「漲時我股神，跌了怎麼了」、「賣的人比買的多就會跌」、「跌200就有這種文真的快笑死」、「晚一點記者跟投顧就會瞎掰一堆理由了，別急」。