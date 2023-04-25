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巧新（1563）股價回檔可以撿！PTT看好：利多有望漲停

聯合新聞網／ 綜合報導
巧新（1563）去年獲利年增逾7成，創下3年新高。PTT網友表示，「配上最近股價回檔修正可以考慮撿一點」。報系資料照片
巧新（1563）去年獲利年增逾7成，創下3年新高。PTT網友表示，「配上最近股價回檔修正可以考慮撿一點」。報系資料照片

巧新（1563）去年財報營收達64.02億元，稅後純益5.83億元，每股純益2.9元，獲利年增逾7成，創下3年新高。PTT網友表示，「配上最近股價回檔修正可以考慮撿一點」，還有人認為「4/22下午有利多，下週要漲停了」。

一名網友在PTT發文表示，「巧新公布去年稅後純益5.83億元，年增逾70%，創3年來新高，每股純益2.9元，巧新擬配發每股現金股利2元，配息率約69%，配上最近股價回檔修正可以考慮撿一點」。

其他網友則留言「得第一概念股」、「真的拿第一了」、「巧新贏了，飛宏要跌停」、「宏泰跟飛宏可以出了」、「下午有利多啊」、「飛宏跟宏泰要跌爛惹」、「飛宏準備跌爛」、「應該有機會漲停」、「下午有利多，下週要漲停了」。

還有網友留言「興櫃有券商在顧，比較不怕現在的短空」、「飛宏跌爛笑死」、「巧芯巧芯得第一」、「飛宏跟宏泰下去」、「柵欄仔概念股」、「初選勝利選立委概念股」、「政治的確會影響股市，要先忍住跟著喊口號的衝動」。

概念股 PTT 回檔

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