台股今下跌的三個原因！ 網酸「台灣先生」：本要回穩因他主力只好繼續倒

台積電（2330）跌破500大關，重挫台股今(25)日終場收盤為 15,370.73點，下跌256.14點、跌幅1.64%，成交量為2679.44億元。台積電（2330）收盤下跌 9元，收盤價為 498元、跌幅1.78%。

台股今天跌什麼？有專家點出三點原因：「美和台股重量級的財報無亮點，釋出第2季恐旺季不旺的狀況」、「櫃買指數相對弱勢資金出現觀望」、「市場預期5月3日聯準會還會升息1碼」。

提醒投資人，本周總經數據會陸續公告，景氣燈訊號是否持續亮藍燈，以及美國財報周跟台股法說會都是最近觀察重點。

而有「台灣先生」之稱、寬量國際策略長谷月涵24日表示，股市壓力仍大，但市場反應資金面，台股仍有機會「再往上」。PTT網友表示，「最壞情況已過去，再戰萬六不無可能」。其他人則悲觀認為，「又在騙人進去了嗎？從去年喊到現在，講了四個月還在講」。

一名網友在PTT轉發新聞並表示，「投顧專家認為，最壞的情況已過去，利空已反應，下檔有撐，指數區間來回震盪，520行情如果發動，再戰萬六不無可能」。

其他網友則留言「我愛你行情是什麼」、「谷底確認」、「融資再降一些再說吧」、「要騙人進去了嗎」、「本來明天要回穩，這篇出來主力只好繼續倒」、「我猜上半年大概就15000到16000來回洗」、「從去年喊到現在」、「怎麼確定是谷底的？」

還有網友留言「這篇是週末鬼故事吧」、「講了四個月還在講」、「拉高出貨玩不膩」、「萬六：已經是今年常用搜尋字了」、「利多新聞？看來還要跌」、「年底兩萬，還不歐印！」、「會先殺一波」、「看這新聞我的空單安心了」。