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緯創（3231）跟著大哥多！他嗨喊「一起乘風破浪」 網看衰：風險高

聯合新聞網／ 綜合報導
緯創（3231）今年3月營收雙成長，月增53.01%、年增0.11%，近一個月以來三大法人同步買超13.7萬張，其中外資尤為買超主力。（本報系資料庫）
緯創（3231）今年3月營收雙成長，月增53.01%、年增0.11%，近一個月以來三大法人同步買超13.7萬張，其中外資尤為買超主力。（本報系資料庫）

緯創（3231）近年積極擴大非PC及手機代工業務，聚焦伺服器等高毛利領域，今年3月營收雙成長，月增53.01%、年增0.11%，近一個月以來三大法人同步買超13.7萬張，其中外資尤為買超主力。PTT網友表示「跟著大哥多，一起乘風破浪」，但不少人認為已是高點，現在進場風險很高。

法人樂觀看待緯創今年前景，預期第2季銷售表現將優於第1季，且通過產品組合優化，利潤率轉向伺服器與非PC 而提高毛利，在公司盈利穩定、估值有吸引力且現金充裕的情況下，股價具上升動能。展望今年，預期營收第2季之後有望逐季成長，毛利率也將維持上升態勢。

網友在PTT以「3231.TW緯創，跟著大哥多」為題發文，並表示，「台股的基本面都是浮雲，如果有用台積護城河強成這樣，股價早就該破千了，技術面更不用說，看圖說故事，常常講一大堆也沒有一個所以然，淺碟市場就是籌碼面的王道，單純跟著法人大哥走，好幾天外資買入，籌碼變乾淨了，跟著一起乘風破浪」，進退場機制則是「外資大單賣出時，跟著跑止損」。

其他網友則留言「跌破10日線就賣」、「別追了吧」、「脫手一半，剩下一半慢慢看」、「近十年高點，要買就自己小心吧」、「漲很久了才追，風險很高」、「小心明天倒給你」」、「熱門股都看看就好，全都在歷史高檔，肉沒多少，下檔空間一大段」。

還有網友留言「存股成本都20幾的，現在才在買，外資已經買很久了」、「現在才多？」、「上禮拜跑了一堆散戶讓外資撿超爽」、「你再往前調資料，外資都買多久了」、「短線漲蠻多的，隨時都要警戒」、「我43下車，你們加油」、「還有一半，看能漲到哪裡去」。另也有人留言「這支真的綠買紅賣隨便賺」、「38賣光，哭啊！」

外資 法人 PTT 台股 緯創

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