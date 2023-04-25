他「股票抽不中」想換券商 網酸理由伯！神人曝：換這家就中玉山金

股票抽籤最基本的條件，就是要擁有一個台股證券戶，且每個人只有一次申購機會，即使手中有多個台股帳戶，也依然只有一個抽籤名額。有網友抱怨「股票都抽不中，會換券商嗎？」其他網友笑稱「理由伯」，狠酸「乾脆重新投胎」，但也有人說，「我台新換永豐第一次就中玉山」。

有網友在PTT發文表示，「今年已經累積了N個-20，怎麼抽都抽不中，今天玉山金又沒中，中籤率很低，如果都抽不中，大家會換個券商試試手氣嗎？」

其他網友則留言「台銀沒中過，換玉山馬上中，而且台銀的營業員老態度又差」、「台銀真的大部分態度都很差」、「元大是不是比較容易？台新永豐都沒中過」、「換過玉山跟台新證券都有抽中過」、「台新換永豐就抽中龍德了」、「永豐的中籤率看起來是真的偏低」、「台銀中過兩次，不要再都市傳說了」。

不過多數網友都認為他在「牽拖」，紛紛留言「乾脆去廟裡祭改啊」、「不就人品問題，還怪卷商，笑死」、「要不然重新投胎好了」、「多開幾個人頭抽比較容易」、「機率很低，不中是正常的吧」、「很難中啦」、「我之前策略是不管什麼股票都抽，中過兩次請參考」、「標準的拉不準怪馬桶」。